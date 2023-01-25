Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 326

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Фильма об Алексее Навальном вошел в шорт-лист номинантов на «Оскар».

10:24 Последняя партия мобилизованных уехала из Новосибирской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников («ЕР»).

По словам Травникова, в консультационные центры поступило более 13 тыс. обращений от мобилизованных и их семей по проблемам, связанным с призывом. Общее количество вопросов оценивается в 16 тыс.

«Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к региональному правительству, говорили об общем плане на 2 тыс. мобилизованных в Новосибирской области, а один из источников Тайги.инфо, прямо знакомый с ходом призыва, назвал 8 тыс. человек. На территории области также собирали мобилизованных из других сибирских регионов.

10:05 Вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Яковенко («ЕР») устроился замполитом в добровольческом батальоне «Вега» и отправился на «спецоперацию», утверждает первый вице-спикер заксобрания Андрей Панфёров («ЕР»), который и формирует подразделение.

«Евгений Станиславович действительно сегодня [24 января] должен был улететь в зону СВО. Он находится на офицерской должности и является заместителем командира подразделения по воспитательной работе», — сказал единоросс.

На странице Яковенко во «ВКонтакте» информации об отъезде нет.

При этом ни сам Панфёров, ни другие депутаты заксобрания Ярослав Фролов и Сергей Конько, вступившие в «Вегу», пока не улетели. Они отправятся позже, сказал Панфёров НГС.

Тайга.инфо подробно рассказывала о Яковенко. В 1987 году он попал в Афаганистан, вернулся в 1989-м и с тех пор в политике использует образ ветерана-афганца и десантника. Хотя служил в разведроте 860-го мотострелкового полка. Перед выборами депутатов горсовета в 2020 году избирком указал, что Яковенко обладает «государственными наградами», но это оказалось ложью. А сам факт его службы в Афганистане ставил под сомнение участник афганской и двух чеченских кампаний, публицист Вячеслав Клепиков: «860-й полк, где он служил — это известное подразделение, у них есть совет ветеранов, есть огромное количество фотографий их сборов, есть списки личного состава. Я никаких следов Яковенко там не нахожу».

Главное на утро 25 января

• Лауреаты Нобелевской премии мира 2021 года, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса, попросили Международный комитет Красного Креста вмешаться в судьбу политика Алексея Навального. Текст обращения опубликовала «Новая».



«Невозможно чувствовать себя человеком, когда рядом, в тюрьмах и лагерях, мучают политических заключенных. Посмотрите, что сделали с политиком Алексеем Навальным. Многочисленные наказания по любому поводу и отсутствие медицинской помощи. Можно после этого смотреть в глаза его жене, детям, родителям? Поступите так, как вам подсказывают ваш универсальный гуманитарный принцип: „Предотвращение страданий людей“», — сказано в заявлении.

Авторы напомнили, что из двух лет заключения более 100 дней Навальный провел в ШИЗО: «В условия изолятора, которые даже на фоне обычных реалий российской неволи представляются пыточными, его помещали 10 раз: например, за то, что умылся на 25 минут раньше положенного. Как „злостный нарушитель режима“ он лишен свиданий с близкими и права получать письма. Адвокаты не могут передать Алексею лекарства (напомним, речь о человеке, недавно пережившем тяжелейшее отравление нервно-паралитическим веществом типа „Новичок“), к нему не допускают не только независимых медиков, а вообще врачей. Что явно противоречит действующим российским законам и Конституции — даже после ее изменения».

• Минздрав РФ допустил возможность дефицита почти 100 препаратов в стране. В список вошли антибиотики, вакцины для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка, инактивированная вакцина против гриппа, лекарства для борьбы с онкологическими заболеваниями, болезнью Паркинсона и ВИЧ, а также ибупрофен, парацетамол, лидокаин, йод, перекись водорода и активированный уголь.

В пресс-службе Минздрава еще раз указали, что «в перечень включены препараты, в отношение которых в приоритетном порядке будут приниматься меры для обеспечения их доступности на рынке».

В отношении 44 наименований межведомственная комиссия при Минздраве выдала заключение о возможности ускоренной регистрации. Еще для 11 власти могут разрешить продажу в иностранной упаковке.

• Госдума РФ обязала депутатов уведомлять о планируемых поездках за границу. Изменения внесены в регламент парламента.

Члены совета Госдумы, председатели комитетов и комиссий должны будут уведомлять о поездках за рубеж спикера Вячеслава Володина, остальные депутаты — комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах.

• Документальный фильм «Навальный» вошел в пятерку номинантов на премию «Оскар» в категории лучший документальный фильм. Картину снял режиссер Дэниэл Роэр при поддержке сервиса HBO и CNN Film.

История рассказывается об отравлении Алексея Навального «Новичком», расследовании этого и о лечении политика.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.