Землетрясение произошло около Северомуйского тоннеля БАМ

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Землетрясение произошло в Бурятии. В Северомуйском тоннеле Байкало-Амурской магистрали оно ощущалось в 5 баллов.

Подземный толчок произошел в Муйском районе Бурятии 25 января, сообщил Байкальский филиал геофизической службы РАН. Магнитуда, по формуле для байкальского региона, составила 4,3.

Эпицентр находился в центральной части Муяканского хребта, примерно в 22 км юго-восточнее поселка Северомуйск. Рядом проходит самый протяженный в России Северомуйский железнодорожный тоннель — это часть БАМа.

В Северомуйском тоннеле интенсивность сотрясений составила 5 баллов, в Северомуйске — 4−5 баллов.