Автобусы со 128 детьми опрокинулись в кювет в Туве
© СК РФ по Туве
Пассажирские автобусы, перевозившие более 120 детей в санаторий, попали в ДТП в Туве. Следственный комитет начал проверку.
Два автобуса со 128 детьми и шестью сопровождающими поехали из Кызыла в санаторий. На выезде из города они попали в кювет, сообщили в СК РФ по Туве 25 января.
«Все дети осмотрены бригадой скорой медицинской помощи, пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.
СК начал доследственную проверку.
Новости из рубрики:
Самое читаемое
Последние материалы
Автобусы со 128 детьми опрокинулись в кювет в Туве Авторитетный единоросс выступил против отмены выборов мэра Новосибирска Землетрясение произошло около Северомуйского тоннеля БАМ Как чекисты искали «террористов» в новосибирском «Красном факеле» Задержанный экс-директор «Красного факела» возместил ущерб
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo