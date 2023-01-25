Автобусы со 128 детьми опрокинулись в кювет в Туве

© СК РФ по Туве
Автобусы со 128 детьми опрокинулись в кювет в Туве
25 Янв 2023, 12:54

Пассажирские автобусы, перевозившие более 120 детей в санаторий, попали в ДТП в Туве. Следственный комитет начал проверку.

Два автобуса со 128 детьми и шестью сопровождающими поехали из Кызыла в санаторий. На выезде из города они попали в кювет, сообщили в СК РФ по Туве 25 января.

«Все дети осмотрены бригадой скорой медицинской помощи, пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.

СК начал доследственную проверку.


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