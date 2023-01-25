Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство жилого комплекса компании жены Солодкина

© vk.com/skver94

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство жилого комплекса на улице Серафимовича. В числе владельцев компании-застройщика тезка супруги экс-советника новосибирского губернатора Александра Солодкина.

Мэрия Новосибирска разрешила ООО Специализированный застройщик «Формула комфорта». возвести два жилых корпуса на улице Серафимовича, 12 на месте барака. Площадь участка составляет 8217 кв. метров.



В первую очередь строительства войдет 17-этажный с подземной автостоянкой. В здании, помимо однокомнатных и двухкомнатных квартир, будут четырехкомнатные. На 84 квартиры предполагается 83 машиноместа.

Второй этап строительства включает трехсекционный корпус с подземной автостоянкой. В этом здании, помимо однокомнатных, двухкомнатных квартир, будут трехкомнатные. Всего запланировано 303 квартиры и 70 машиномест.

Отметим, что, согласно ранее опубликованным документам, в 2022 году губернатор рекомендовал мэрии предоставить этот участок в аренду без проведения торгов ООО «Строй-Арт» (владелец — Арсен Кулиджанян) для реализации масштабного инвестиционного проекта. В обмен компания должна была внести средства на достройку двух домов на Куприна, 48 и Сибиряков-Гвардейцев, 44/7, чьи застройщики не выполнили свои обязательства.

В соцсетях появлялась информация, что жители ближайшего дома на участке хотели разбить сквер — он находится рядом со школой.

Согласно данным сервиса «Контур-Фокус», фирма «Формула комфорта» зарегистрирована на Ольгу Кулиджанян (40%), Людмилу Солодкину (30%) и Александра Суркова (30%). Людмила Солодкина, вероятно, приходится женой бывшему руководителю областного управления физической культуры и спорта, экс-советнику губернатора Александру Солодкину. Она же была председателем правления ТСЖ, который теперь возглавляет сам Солодкин.