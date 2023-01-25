Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство жилого комплекса компании жены Солодкина

© vk.com/skver94
Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство жилого комплекса компании жены Солодкина
25 Янв 2023, 15:38

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство жилого комплекса на улице Серафимовича. В числе владельцев компании-застройщика тезка супруги экс-советника новосибирского губернатора Александра Солодкина.

Мэрия Новосибирска разрешила ООО Специализированный застройщик «Формула комфорта». возвести два жилых корпуса на улице Серафимовича, 12 на месте барака. Площадь участка составляет 8217 кв. метров.

В первую очередь строительства войдет 17-этажный с подземной автостоянкой. В здании, помимо однокомнатных и двухкомнатных квартир, будут четырехкомнатные. На 84 квартиры предполагается 83 машиноместа.

Второй этап строительства включает трехсекционный корпус с подземной автостоянкой. В этом здании, помимо однокомнатных, двухкомнатных квартир, будут трехкомнатные. Всего запланировано 303 квартиры и 70 машиномест.

Отметим, что, согласно ранее опубликованным документам, в 2022 году губернатор рекомендовал мэрии предоставить этот участок в аренду без проведения торгов ООО «Строй-Арт» (владелец — Арсен Кулиджанян) для реализации масштабного инвестиционного проекта. В обмен компания должна была внести средства на достройку двух домов на Куприна, 48 и Сибиряков-Гвардейцев, 44/7, чьи застройщики не выполнили свои обязательства.

В соцсетях появлялась информация, что жители ближайшего дома на участке хотели разбить сквер — он находится рядом со школой.

Согласно данным сервиса «Контур-Фокус», фирма «Формула комфорта» зарегистрирована на Ольгу Кулиджанян (40%), Людмилу Солодкину (30%) и Александра Суркова (30%). Людмила Солодкина, вероятно, приходится женой бывшему руководителю областного управления физической культуры и спорта, экс-советнику губернатора Александру Солодкину. Она же была председателем правления ТСЖ, который теперь возглавляет сам Солодкин.


Теги



Новости из рубрики:



Самое читаемое
Экс-заключенный рассказал, как начальство ФСИН заставляет его отказаться от показаний по делу об иркутских пытках Экс-заключенный рассказал, как начальство ФСИН заставляет его отказаться от показаний по делу об иркутских пытках
Последние материалы
25 Янв, 12:54
Автобусы со 128 детьми опрокинулись в кювет в Туве
25 Янв, 11:41
Авторитетный единоросс выступил против отмены выборов мэра Новосибирска
25 Янв, 10:46
Землетрясение произошло около Северомуйского тоннеля БАМ
25 Янв, 08:53
Как чекисты искали «террористов» в новосибирском «Красном факеле»
25 Янв, 07:35
Задержанный экс-директор «Красного факела» возместил ущерб
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования