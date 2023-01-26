Глава строительного комитета ушел из новосибирского заксобрания

© Наталья Гредина. Александр Терепа

Глава строительного комитета новосибирского заксобрания Александр Терепа сложил полномочия депутата. Он был избран от «Единой России».

Глава строительного комитета новосибирского заксобрания Александр Терепа («ЕР») сложил полномочия на сессия 26 января. Он написал заявление об уходе из парламента «по собственному желанию в связи с невозможностью исполнять полномочия депутата вследствие возросших профессиональных обязанностей».



Терепа был избран по партийному списку «ЕР» в Баганском, а также частях Купинского и Карасукского районов области.

Александр Терепа родился в 1962 году в селе Знаменка Булаевского района Северо-Казахстанской области. Он работает в заксобрании второй созыв. До этого Терепа с 1997 по 2010 год был мэром Бердска.

Терепа также руководит новосибирским отделением объединенного Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

