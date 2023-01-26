Прокуратура заинтересовалась задержкой рейса из Новосибирска в Казахстан
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Авиарейс из Новосибирска в Казахстан задержан на 15 часов. Прокуратура начала проверку.
Рейс авиакомпании SCAT по маршруту «Новосибирск-Тараз» задержан. Самолет должен был отправиться 26 января в 02:00, но в итоге вылет отложили до 12:15, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
«Выполнения рейса ожидают 171 пассажир, из них 17 детей, — рассказали в ведомстве. — Новосибирской транспортной прокуратурой в аэропорту организован выездной прием граждан».
Но, по последним данным онлайн-табло аэропорта «Толмачёво», рейс снова отложили. На этот раз на 16:50.
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