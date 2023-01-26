Депутата горсовета Красноярска оштрафовали за «дискредитацию» армии после доноса единоросса

© Соцсети. Константин Сенченко

Оппозиционного депутата горсовета Красноярска Константина Сенченко признали виновным в «дискредитации» ВС РФ по доносу единоросса из Госдумы. Его оштрафовали на 30 тыс. рублей.

Железнодорожный районный суд Красноярска рассмотрел протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ) в отношении Сенченко. Депутата от «Справедливой России» признали виновным и оштрафовали на 30 тыс. рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Дело возбудили после доноса красноярского депутата Госдумы Юрия Швыткина («Единая Россия»).

«Заявление на меня в Генеральную прокуратуру написал зампредседателя комитета Госдумы по обороне депутат Швыткин. Я то думал, что в комитете по обороне люди заняты серьезным делам и за это имеют огромные зарплаты, служебные квартиры, перелеты бизнес классом и красивых помощниц, — рассказывал Сенченко. — А оказывается в период СВО сам зампредседателя комитета по обороне включает VPN, заходит в запрещенные в России социальные сети, делает скрины и лично пишет доносы на гражданских. Ну если эти доносы на земляков укрепят оборону, победят коррупцию в армии, помогут преодолеть катастрофическое технологическое отставание в вооружении, то вперед. Пишите больше Юрий Николаевич!»

Кроме того, 29 декабря горосовет собрал специальную комиссию по этике после обращения от прокуратуры Красноярска якобы из-за публикаций Сенченко, «дискредитирующих» ВС РФ. «Мне указано не недопустимость подобных нарушений. Это типа товарищеского суда», — отметил депутат.

Константин Сенченко, судя по публикациям в соцсетях, последовательно не поддерживает «спецоперацию». Например, собрание в Кремле по поводу подписания Путиным «договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России», Сенченко напомнило «сборище алкоголиков неудачников». Затем он комментировал казнь члена ЧВК «Вагнер» кувалдой: «Именно такой Путин видит будущее нашей страны. С полным правовым беспределом, с публичными казнями и „ЧВК Вагнер Центрами“ по всей стране. Но ничего у него не выйдет. В аду его уже заждались».