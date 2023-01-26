Новосибирские ученые установили пути попадания наночастиц в мозг

© unsplash.com/Robina Weermeijer
Новосибирские ученые установили пути попадания наночастиц в мозг
26 Янв 2023, 11:12

Наночастицы попадают через нос в мозг человека и могут существенно влиять на его состояние. Новосибирские ученые выяснили, как именно это происходит.

Наночастицы, попадающие из окружающей среды в нос, далее способны перемещаться в
головной мозг и оказывать влияние на здоровье человека. Известно, что вероятность развития нейродегенеративных патологий (например, болезней Альцгеймера, Паркинсона) существенно возрастает у людей, проживающих на расстоянии менее
50 метров от транспортных магистралей, рассказали в Институте цитологии и генетики (ИЦиГ) Сибирского отделения РАН. Но прежде был мало изучен сам процесс перемещения частиц в мозг.

«Мы подробно описали путь, который наночастицы проходят в организме, показали отделы головного мозга, в которых они оседают и обнаружили факторы, которые существенно влияют на протекание этого процесса, — рассказал руководитель Центра генетических ресурсов лабораторных животных ИЦиГ Михаил Мошкин. — Образно говоря, мы составили „атлас“ этого „траффика“ и нашли инструменты, с помощью которых им можно управлять. Дальнейшее практическое значение этой работы будет определяться тем, что будут „возить“ по установленным маршрутам».

Ученые доказали, что стимуляция обонятельной системы с помощью различных ароматов, влияет на траекторию движения частиц, значительно расширяя зону их распространения в мозге. Более того, зона меняется в зависимости от типа запаха.

«Известно, что наночастицы могут выступать средством доставки лекарственных соединений непосредственно в те или иные отделы мозга. Использование запаховых стимулов, будет очень полезным при разработке новых подходов к адресной доставке терапевтических препаратов в разные отделы головного мозга», — считает Мошкин.

Также результаты исследования открывают возможности создания барьеров на пути попадания в мозг опасных для здоровья наночастиц, например, некоторых вирусов.


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