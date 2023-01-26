Омский суд дал рядовому пять лет условно за неявку на службу во время боевых действий
26 Янв 2023, 11:47
В Омской области рядовой признан виновным в самоволке во время боевых действий. Ему дали условный срок.
Омский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело рядового Руслана Ахметова. Его обвиняли по ч. 3 ст. 337 УК (неявка на службу свыше 10 суток без уважительных причин) и по ч. 5 ст. 337 УК (самоволка свыше месяца в период мобилизации или боевых действий), говорится в карточке дела.
«Военнослужащий 12 июля не явился из отпуска на военную службу. 10 августа Ахметов добровольно явился в воинскую часть. 15 августа рядовой повторно на службу не явился и убыл в Омск. 13 октября Ахметов добровольно явился в военный следственный отдел», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.
Суд приговорил Ахметова к 5 годам и 3 месяцам условно с испытательным сроком 3 года.
Решение в законную силу не вступило.
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