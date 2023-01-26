Пристань Речного вокзала и причал грузового порта выставлены на торги в Новосибирске

© tu54.rosim.gov.ru

Росимущество распродает причалы в Новосибирске. На торги выставлены пристань Речного вокзала, грузовой причал в Новосибирске, а также объект в Кудряшах. Стоимость самого дорогого лота составляет более 45 млн рублей.

Управление Росимущества в Новосибирской области объявило о продаже объектов инфраструктуры речного порта.



На торги выставлена причальная стенка на улице Добролюбова, более известная новосибирцам как пристань Речного вокзала. Стоимость лота более 29 млн рублей.

«В навигационный период она активно используется, позволяя гостям и жителям Новосибирска совершать экскурсионные, туристические и прогулочные поездки на судах речного транспорта», — говорится в сообщении Росимущества.

Причальная стенка в Пристанском переулке используется как грузовой порт, его местоположение характеризуется хорошей транспортной доступностью для автотранспорта.

Начальная стоимость объекта — около 45,5 млн рублей.

Причал в Кудряшах предназначен для приема от судов хозяйственно-бытовых стоков и сухого мусора. Он продается за 5,9 млн рублей.

Все объекты находятся в аренде у Новосибирского речного порта.