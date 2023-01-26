«Лицо всё синее, глаза не мог открыть»: отчим жестоко избил маленького ребенка в Забайкалье

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Трехлетний мальчик из забайкальского поселка Дарасун попал в больницу с травмами. По предварительным данным, его избил отчим, пока мать находилась в роддоме.

Прокуратура Карымского района Забайкалья проводит проверку по факту доставления в больницу малолетнего ребенка с травмами.



«Предварительно установлено, что травмы причинены его отчимом накануне, 25 января, в то время, как мать ребенка находилась в роддоме, — говорится в сообщении ведомства. — В настоящее время ребенок доставлен в Краевую детскую клиническую больницу в Чите, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь».

По данным ИА ZabNews, мальчик находится в тяжелом состоянии. Собеседник журналистов из скорой помощи отметил, что никогда такого избитого ребенка не видел.

«Лицо всё синее, глаза не мог открыть. Крови не было, но лицо затекло полностью. Всё избито, виски синие. Сколько лет работаю, а такого не было», — сказал он.

Избитого мальчика нашел кто-то из родственников или знакомых и вызвал медиков. В семье есть еще ребенок.

Прокуратура в рамках проверки планирует дать оценку действиям органов системы профилактики по работе с семьей, по выявленным нарушениям примут меры реагирования.

В отношении 33-летнего отчима СК начал расследование по статье об истязании. Как удалось выяснить ведомству, он избивал мальчика в течение двух лет.