Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 328

© Иллюстрация Дианы Днепр

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Одно из крупнейших СМИ РФ объявили «нежелательной организацией».

10:39 Бийский городской суд признал местного жителя виновным в «публичных призывах к экстремистской деятельности» (ч. 2 ст. 280 УК) за комментарий в Discord, оставленный в апреле 2022 года.

«Б. разместил в открытом доступе комментарий содержащий высказывание, побудительного характера, в котором выражено обращение к неопределенной группе лиц, совершить враждебные действия, связанные с лишением жизни, по отношению к группе лиц на основании их принадлежности к представителям основного населения России», — утверждают в пресс-службе суда.

Обвиняемого приговорили к 2 годам колонии-поселения, заменив этот срок на принудительные работы с удержанием 10% в доходов государства.



В картотеке суда сказано, что прокуратура обжаловала решение.

10:12 «Братск третий день подвергается DoS-атакам», — утверждает мэр Сергей Серебренников («Единая Россия»).



«Поступают вирусные рассылки в школьные группы, родительские чаты, мой канал и многие другие городские ТГ-каналы. Приходят посты провокационного характера и террористического содержания. Правоохранительные органы подтверждают, что адресаты находятся за пределами России, — написал чиновник в телеграме, не уточнив подробностей. — Мы подвергаемся атаке активной вражеской пропаганды, которая направлена на то, чтобы создать панику в тылу России — особенно в стратегически важных городах, таких как Братск».

09:41 Минфин США объявил ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина транснациональной преступной организацией и ввел санкции против связанных с ней компаний.

Решение принято из-за того, что ЧВК участвует в боях на территории Украины, а также причастна к «массовым нарушением прав человека» в странах Африки, заявили в Минфине.

Под американские санкции попали компании, которые, по данным властей, связаны с «Вагнером»: российская Terra Tech и китайская Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD, которые могут предоставлять ЧВК спутниковые снимки, Kratol Aviation из ОАЭ, Sewa security services (ЦАР).

Кроме того, в реестр попали петербургское АО «Прайм Секьюрити Энд Девелопмент», учрежденное Сергеем Бажуткиным, и московское ООО «Содружество офицеров за международную безопасность», принадлежит Александру Иванову. Персональные санкции введены против того же Иванова и Валерия Захарова, которого называли советником президента ЦАР по национальной безопасности.



09:28 Все фильмы о Гарри Поттере станут недоступны в библиотеках российских онлайн-кинотеатров с 1 февраля. На «Кинопоиске» появились сноски, что фильмы франшизы «Гарри Поттер» и «Фантастические твари» доступны до 31 января.

В пресс-службе сервиса Amediateka пояснили, что срок лицензионных прав на фильмы о Гарри Поттере заканчивается 31 января.

Главное на утро 27 января

Генпрокуратура РФ объявила Медузу* «нежелательной организацией» из-за того, что ее деятельность якобы «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ». Многие СМИ и журналисты выступили в поддержку издания.



• «Это решение российской Генеральной прокуратуры подтверждает то, что мы и так знали: российские власти больше всего боятся правды, а наши коллеги из „Медузы“ прекрасно делают свою работу по распространению правды для россиян. „Медуза“ — важнейшее российское СМИ, — заявила редакция Дождя*. — Телеканал „Дождь“ поддерживает коллег. Мы надеемся, что они продолжат работать так же качественно и профессионально — несмотря на новый абсурдный статус».

• «„Нежелательность“ — это гадкая история, мы проходили это с „Проектом“, и тогда, летом 2021-го, было решено прекратить деятельность издания: большинство редакции находилось в России, и не очень было понятно, как на практике будет применяться законодательство о „нежелательных организациях“, — напомнили авторы подкаста „Привет, ты иноагент“ Софья Гройсман* и Оля Чуракова. — А там по закону полный набор: потенциальные уголовки для сотрудников и тех, кто хоть как-то сотрудничает, штрафы и административки для тех, кто распространяет ссылки и донатит. Но есть кейс „Важных историй“, признанных „нежелательными“ и продолжающих работать и рассказывать крутые истории, в том числе из России, которые доходят до читателей. И, кажется, это не остановило военного, рассказавшего о своих преступлениях, от разговора с „Важными историями“, а все независимые СМИ — от пересказа этого расследования и многих других. Не знаем, как это будет работать в случае самого популярного СМИ в стране, но команда „Медузы“ явно к этому готовилась и обязательно что-то придумает. Сил и полная поддержка сотрудникам».

• «Сегодня российское государство объявило „Медузу“ „нежелательной“. Вчера — ликвидировало Московскую Хельсинкскую группу. Позавчера — отняло у Сахаровского центра* все помещения в Москве. Это очередной и мощный виток давления на гражданское общество и независимые медиа. Увы, виток не первый и не последний», — считают в ОВД-инфо*.



• «Генпрокуратура признала „Медузу“ „нежелательной“ организацией. Что это значит? Да ничего, все как читали „Медузу“, так и будут, причем даже в Генпрокуратуре. Коллегам поддержка максимальная. А кто тут „нежелательный“, это еще вопрос», — отметила журналистка Фарида Рустамова.

• «Когда государство называет „нежелательным“ медиа, оно называет так не журналистов, а их аудиторию, — сказано в заявлении „7×7“. — Это миллионы читателей, слушателей и зрителей становятся „нежелательными“. Мы, журналисты и редакторы „7×7“, выражаем поддержку нашим коллегам из „Медузы“ и их читателям. Свободное слово можно заглушить, можно его опорочить, но невозможно закрыть глаза и заткнуть уши миллионам людей. Невозможно уничтожить извечное желание человека докопаться до истины».

• «Нет сомнений, что новое клеймо усложнит жизнь как нашим коллегам, так и читателям издания. Ведь за любое сотрудничество с „нежелательной организацией“ или распространение её материалов можно пострадать, — отметили в „Адвокатской улице“. — Это очередная попытка российских властей перекрыть доступ наших граждан к информации о происходящем в стране и мире. „Адвокатская улица“ считает свободу мысли и слова одной из основ конституционного строя. А угрозой безопасности — как раз введение в стране цензуры. Отсутствие честной журналистики и независимой экспертизы, ограничение распространения информации и преследование наших коллег — вот главная угроза для государства и его граждан».

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.