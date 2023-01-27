Красноярца с пластиной в плече мобилизовали и не возвращают для необходимой операции

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Жителя Красноярска мобилизовали в армию, несмотря на металлоконструкции в руке, которые поставили после серьезной аварии. Уже в части ему предложили сделать необходимую операцию только после службы.

В 2013 году житель Красноярска Яков попал в аварию, у него разорвалось сочленение ключицы и лопатки. Ему установили металлическую пластину с винтами, которая соединила кости, почти девять лет он очень берег плечо, стараясь не перегружать его, пишут Сибирь.Реалии*. Но в конце сентября 2022 года 35-летнего мужчину мобилизовали, а в военкомате отказались назначить медкомиссию, несмотря на его жалобы.



«Мне заявили „Годен!“, даже не осмотрев, в военкомате мои слова пропустили мимо ушей. Врача до Украины я и не видел. Сначала нас нагружали в учебке, потом начались „боевые физические нагрузки“. Место травмы с каждым днем ныло невыносимо — к началу ноября правая рука просто отнялась, — рассказал изданию Яков. — 3 ноября меня наконец направили в гражданский травмпункт в Херсонской области».



Врач выдал справку о необходимости сделать операцию на плече. Но вместо этого мужчину перебросили в госпиталь Феодосии, где «не нашли места», затем — в Севастополь, где тоже не оказалось мест: «Наконец, привезли в Псков, по месту прикрепления к воинской части. Там мне предложили „встать в очередь на операцию“ на май! А до этого, полгода, обратно — воевать!»

Позже псковские врачи подтвердили инвалидность и предложили Якову записаться на плановую операцию, которая пройдет не раньше мая 2023 года.

«Написали, чтоб возвращался в часть. А куда я с неподвижной рукой поеду? Я подал рапорт командиру части, мол, так и так нести службу из-за неработающей руки не могу. Просил отпустить на лечение по месту жительства. Отказ! Куда я только не писал — прокуратура военная от Пскова, прокуратура [Красноярского] края, — рассказал мобилизованный. — Псковская ответила, что „диагноз не опровергает категорию А“, так как не предусматривает ограничений в физических нагрузках, кроме прыжков с парашютом. Прокуратура Красноярского края переслала обращение в прокуратуру района, а та — военному комиссару».

Военком Красноярского края Андрей Лысенко ответил мужчине, что его «призвали в соответствии с законом, поэтому все вопросы — к командиру части». А командир части предложил, чтобы Якова комиссовал именно военком. Переписки шли больше двух месяцев, плечо и рука по-прежнему болели без лечения.

«Местные военные медики [Псковский гарнизон] решили, что меня надо отправлять на спецоперацию, раз красноярские меня никак комиссовать не могут, — рассказал Яков. — И в очередь на плановую операцию меня так и не поставили. Я узнал только недавно — 12 января 2023 года из 442-й военного клинического госпиталя сообщили, что „плановая госпитализация временно приостановлена из-за перепрофилирования отделений“. Они предложили мне в апреле 2023 года повторно заявиться на операцию — тогда, возможно, включат в новую очередь. Но никаких гарантий, что весной заявку одобрят».

На просьбу провести операцию в гражданской больнице Красноярска по месту прописки военные мобилизованному отказали без объяснения причины.