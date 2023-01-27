Красноярца с пластиной в плече мобилизовали и не возвращают для необходимой операции
Жителя Красноярска мобилизовали в армию, несмотря на металлоконструкции в руке, которые поставили после серьезной аварии. Уже в части ему предложили сделать необходимую операцию только после службы.
В 2013 году житель Красноярска Яков попал в аварию, у него разорвалось сочленение ключицы и лопатки. Ему установили металлическую пластину с винтами, которая соединила кости, почти девять лет он очень берег плечо, стараясь не перегружать его, пишут Сибирь.Реалии*. Но в конце сентября 2022 года 35-летнего мужчину мобилизовали, а в военкомате отказались назначить медкомиссию, несмотря на его жалобы.
«Мне заявили „Годен!“, даже не осмотрев, в военкомате мои слова пропустили мимо ушей. Врача до Украины я и не видел. Сначала нас нагружали в учебке, потом начались „боевые физические нагрузки“. Место травмы с каждым днем ныло невыносимо — к началу ноября правая рука просто отнялась, — рассказал изданию Яков. — 3 ноября меня наконец направили в гражданский травмпункт в Херсонской области».
Врач выдал справку о необходимости сделать операцию на плече. Но вместо этого мужчину перебросили в госпиталь Феодосии, где «не нашли места», затем — в Севастополь, где тоже не оказалось мест: «Наконец, привезли в Псков, по месту прикрепления к воинской части. Там мне предложили „встать в очередь на операцию“ на май! А до этого, полгода, обратно — воевать!»
Позже псковские врачи подтвердили инвалидность и предложили Якову записаться на плановую операцию, которая пройдет не раньше мая 2023 года.
«Написали, чтоб возвращался в часть. А куда я с неподвижной рукой поеду? Я подал рапорт командиру части, мол, так и так нести службу из-за неработающей руки не могу. Просил отпустить на лечение по месту жительства. Отказ! Куда я только не писал — прокуратура военная от Пскова, прокуратура [Красноярского] края, — рассказал мобилизованный. — Псковская ответила, что „диагноз не опровергает категорию А“, так как не предусматривает ограничений в физических нагрузках, кроме прыжков с парашютом. Прокуратура Красноярского края переслала обращение в прокуратуру района, а та — военному комиссару».
Военком Красноярского края Андрей Лысенко ответил мужчине, что его «призвали в соответствии с законом, поэтому все вопросы — к командиру части». А командир части предложил, чтобы Якова комиссовал именно военком. Переписки шли больше двух месяцев, плечо и рука по-прежнему болели без лечения.
«Местные военные медики [Псковский гарнизон] решили, что меня надо отправлять на спецоперацию, раз красноярские меня никак комиссовать не могут, — рассказал Яков. — И в очередь на плановую операцию меня так и не поставили. Я узнал только недавно — 12 января 2023 года из 442-й военного клинического госпиталя сообщили, что „плановая госпитализация временно приостановлена из-за перепрофилирования отделений“. Они предложили мне в апреле 2023 года повторно заявиться на операцию — тогда, возможно, включат в новую очередь. Но никаких гарантий, что весной заявку одобрят».
На просьбу провести операцию в гражданской больнице Красноярска по месту прописки военные мобилизованному отказали без объяснения причины.
Президент РФ ВладимирПутин 21 сентября объявил о частичной мобилизации из-за «спецоперации» в Украине, которая продолжается уже семь месяцев. Он утверждает, что сделал это по просьбе Минобороны и Генштаба. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется отправить в армию 300 тыс. резервистов.
Утверждалось, что мобилизации не подлежат те, кто не служил, признанные временно негодными по состоянию здоровья, занятые уходом за членом семьи либо за инвалидами первой группы, имеющие на иждивении четырех и более детей до 16 лет, военные пенсионеры, а также студенты-очной и очно-заочной формы, получающие первое образование.
28 октября Шойгу сказал Путину, что задание по мобилизации в РФ выполнено. При этом никакого указа о ее прекращении до сих пор нет. В Кремле заявили, что не видят в нем необходимости.