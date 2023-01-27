Новосибирцы украли через мэрию земли на десятки миллионов
27 Янв 2023, 08:04
Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 43-летнего гражданина, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщили в ведомстве.
Житель Новосибирской области предстанет перед судом за мошенничество с землей. Предоставляя в мэрию Новосибирска поддельные документы, он вместе с сообщником получил участки земли на сумму свыше 80 млн рублей.
Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 43-летнего гражданина, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщили в ведомстве.
По версии следствия, мужчина и его соучастник в 2012-2014 годах направили в мэрию Новосибирска сфальсифицированные документы о предоставлении в собственность земельных участков. На основании бумаг чиновники выделили им в собственность садовые участки.
После регистрации прав собственности на землю в Росреестре обвиняемые распорядились имуществом по своему усмотрению. Ущерб от их действий оценивается в сумму свыше 81 млн рублей
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.
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