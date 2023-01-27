Аномальное тепло ожидается в Западной Сибири и на Урале

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Воздушные массы с Атлантики принесут тепло в регионы Западной Сибири, Урала и Поволжья. Дневные температуры могут подняться до -2…-4.

«Экстремально теплая погода, огромные аномалии, прогнозируются в Приволжском федеральном округе, на Урале, в Западной Сибири. Воздушные массы с Атлантики редко проникают за Урал, но сейчас такой процесс наблюдается. Именно он и обуславливает такую погоду. На Урале дневные температуры минус 2−4 градуса, в Омской, Томской областях примерно также», — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



По словам Вильфанда, с субботы-воскресенья аномальное тепло придет на Чукотку и в Магаданскую область в связи выходом охотоморского циклона.