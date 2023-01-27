Аномальное тепло ожидается в Западной Сибири и на Урале
© pixabay.com
Воздушные массы с Атлантики принесут тепло в регионы Западной Сибири, Урала и Поволжья. Дневные температуры могут подняться до -2…-4.
«Экстремально теплая погода, огромные аномалии, прогнозируются в Приволжском федеральном округе, на Урале, в Западной Сибири. Воздушные массы с Атлантики редко проникают за Урал, но сейчас такой процесс наблюдается. Именно он и обуславливает такую погоду. На Урале дневные температуры минус 2−4 градуса, в Омской, Томской областях примерно также», — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам Вильфанда, с субботы-воскресенья аномальное тепло придет на Чукотку и в Магаданскую область в связи выходом охотоморского циклона.
Новости из рубрики:
Мнения
Вся фракция «ЕР» в горсовете Новосибирска набрала на выборах двое меньше мэра
Полномочия отменить выборы мэра Новосибирска у законодательного собрания есть. Но легитимность этого решения будет крайне сомнительна.
Последние материалы
Жительница Рубцовска сожгла бывшего любовника, который не хотел с ней расставаться Мобилизованный отец троих детей из Новосибирской области погиб в «спецоперации» Аномальное тепло ожидается в Западной Сибири и на Урале Депутаты от КПРФ выступили против отмены выборов мэра Новосибирска Новосибирцы украли через мэрию земли на десятки миллионов
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo