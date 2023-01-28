Стипендии отменяют для части новосибирских студентов

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В Новосибирском государственном университете (НГУ) часть студентов останутся без стипендии. Решение принято под предлогом протеста прокурора.

В НГУ отменили стипендию для тех студентов, которые прежде лишились ее из-за академической задолженности, но потом смогли успешно пересдать экзамены или зачеты. Это следует из приказа ректора Михаила Федорука, копия которого оказалась в распоряжении Тайги.инфо.

Федорук отменил пункт положения о стипендиальном обеспечении в вузе, по которому полагалось, что если студенты смогли погасить долги по учебе без троек, им должны были вернуть выплаты.

«Назначение государственной академической стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам после ликвидации академической задолженности, образовавшей по итогам промежуточной аттестации, а также после повышения результата промежуточной аттестации, не производить», — сказано в приказе ректора.

Отметим, что приказ вышел прямо во время зимней сессии. В документе ректор Федорук ссылается на некий протест прокурора Советского района Новосибирска, поступивший в вуз 26 января.

Михаил Федорук не только ректор НГУ, но еще и депутат регионального заксобрания. Он избирался самовыдвиженцем при поддержке губернатора Андрея Травникова.