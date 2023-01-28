Стипендии отменяют для части новосибирских студентов

© Тайга.инфо
Стипендии отменяют для части новосибирских студентов
28 Янв 2023, 06:39

В Новосибирском государственном университете (НГУ) часть студентов останутся без стипендии. Решение принято под предлогом протеста прокурора.

В НГУ отменили стипендию для тех студентов, которые прежде лишились ее из-за академической задолженности, но потом смогли успешно пересдать экзамены или зачеты. Это следует из приказа ректора Михаила Федорука, копия которого оказалась в распоряжении Тайги.инфо.

Федорук отменил пункт положения о стипендиальном обеспечении в вузе, по которому полагалось, что если студенты смогли погасить долги по учебе без троек, им должны были вернуть выплаты.

«Назначение государственной академической стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам после ликвидации академической задолженности, образовавшей по итогам промежуточной аттестации, а также после повышения результата промежуточной аттестации, не производить», — сказано в приказе ректора.

Отметим, что приказ вышел прямо во время зимней сессии. В документе ректор Федорук ссылается на некий протест прокурора Советского района Новосибирска, поступивший в вуз 26 января.

Михаил Федорук не только ректор НГУ, но еще и депутат регионального заксобрания. Он избирался самовыдвиженцем при поддержке губернатора Андрея Травникова.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Вся фракция «ЕР» в горсовете Новосибирска набрала на выборах вдвое меньше мэра
Антон Картавин
Полномочия отменить выборы мэра Новосибирска у законодательного собрания есть. Но легитимность этого решения будет крайне сомнительна.
Последние материалы
28 Янв, 12:20
Чиновники в Горном Алтае и Прибайкалье оставили сирот без жилья из-за махинаций при строительстве
28 Янв, 08:06
Жители Читы пожаловались на отсутствие в аптеках ряда лекарств
28 Янв, 07:28
Водитель грузовика задел мост поднятым кузовом в Новосибирске и погиб
28 Янв, 06:39
Стипендии отменяют для части новосибирских студентов
28 Янв, 06:30
Двое детей найдены мертвыми в Туве. Они могли отравиться угарным газом
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования