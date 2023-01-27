Жительница Рубцовска сожгла бывшего любовника, который не хотел с ней расставаться

© СК по Алтайскому краю
Жительница Рубцовска сожгла бывшего любовника, который не хотел с ней расставаться
27 Янв 2023, 11:28

41-летняя жительница Алтайского края предстанет перед судом за убийство путем поджога 68-летнего мужчины. Так она избавилась от любовника, который не хотел прекращать связь.

Преступление случилось летом 2022 года, когда жительница Рубцовска решила расстаться с 68-летним любовником — к тому времени у них были длительные отношения, и он поддерживал ее финансово. Однако мужчину это не устроило.

«В один из дней июня 2022 года обвиняемая позвонила знакомому и назначила встречу на пустынном участке местности в Егорьевском районе, попросив привезти канистру бензина. Когда мужчина подъехал к указанному месту, женщина села в его автомобиль и после напряженного разговора приковала привезенными с собой наручниками его руки за спиной. Затем она облила бензином салон машины и подожгла, — рассказали в СК. — Потерпевший сгорел в своем автомобиле без шанса выбраться из огня».

После задержания женщина призналась, что убила мужчину из неприязненных отношений.


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