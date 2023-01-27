Небоскреб в 60 этажей построят в Новосибирске

© vk.com/domchicago

60-этажный небоскреб запланирован в Октябрьском районе Новосибирска. Новый объект анонсировал министр строительства региона Алексей Колмаков. Это будет первый дом такой этажности.

«Планируем получить все разрешительные документы в этом году и начать непосредственно уже стройку. Проектная документация — в стадии завершения разработки», — сказал Колмаков.



В частности, один из вопросов, которые предстоит решить — получить разрешение Росавиации.

Застройщика ЖК называть Колмаков не стал. По данным «Новосибирских новостей», проектом занимается «Верба Капитал», которая реализует в том же районе другой высотный проект — ЖК «Чикаго».

Всего в 2023 году в Новосибирской области планируется построить не менее 2 млн кв. метров жилья. Также продолжается возведение соцобъектов, в том числе инфекционной больницы, которая должна быть сдана в 2023 году, кампуса НГУ, СКИФа, федерального детского реабилитационного центра на 300 коек и других.