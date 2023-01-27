Небоскреб в 60 этажей построят в Новосибирске

© vk.com/domchicago
Небоскреб в 60 этажей построят в Новосибирске
27 Янв 2023, 13:13

60-этажный небоскреб запланирован в Октябрьском районе Новосибирска. Новый объект анонсировал министр строительства региона Алексей Колмаков. Это будет первый дом такой этажности.

«Планируем получить все разрешительные документы в этом году и начать непосредственно уже стройку. Проектная документация — в стадии завершения разработки», — сказал Колмаков.

В частности, один из вопросов, которые предстоит решить — получить разрешение Росавиации.

Застройщика ЖК называть Колмаков не стал. По данным «Новосибирских новостей», проектом занимается «Верба Капитал», которая реализует в том же районе другой высотный проект — ЖК «Чикаго».

Всего в 2023 году в Новосибирской области планируется построить не менее 2 млн кв. метров жилья. Также продолжается возведение соцобъектов, в том числе инфекционной больницы, которая должна быть сдана в 2023 году, кампуса НГУ, СКИФа, федерального детского реабилитационного центра на 300 коек и других.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Вся фракция «ЕР» в горсовете Новосибирска набрала на выборах вдвое меньше мэра
Антон Картавин
Полномочия отменить выборы мэра Новосибирска у законодательного собрания есть. Но легитимность этого решения будет крайне сомнительна.
Последние материалы
27 Янв, 13:13
Небоскреб в 60 этажей построят в Новосибирске
27 Янв, 12:44
Иркутский суд начал рассматривать крупнейшее дело о массовых изнасилованиях заключенных
27 Янв, 11:28
Жительница Рубцовска сожгла бывшего любовника, который не хотел с ней расставаться
27 Янв, 11:18
Мобилизованный отец троих детей из Новосибирской области погиб в «спецоперации»
27 Янв, 09:28
Аномальное тепло ожидается в Западной Сибири и на Урале
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования