Национальный перевозчик Азербайджана запустит рейсы из Новосибирска в Баку

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Национальный перевозчик Азербайджана запустит рейсы из Новосибирска в Баку
28 Янв 2023, 16:20

Авиакомпания AZAL весной запустит рейсы из Новосибирска в Баку. Они будут выполняться дважды в неделю.

«„Азербайджанские Авиалинии“ (AZAL) с 16 марта начнут выполнение рейсов в Новосибирск два раза в неделю — по понедельникам и четвергам», — говорится в сообщении авиакомпании.

Время в полете составит чуть более 4 часов. Согласно данным сайта «Авиакасс Толмачёво» на 28 января, билет на рейс в Баку 16 марта можно купить за 13850 рублей.

Также перевозчик к своей карте полетов добавит еще два российских города — Екатеринбург и Самару.

С 19 марта авиакомпания будет летать в Екатеринбург дважды в неделю — по средам и воскресеньям.

Низкобюджетный авиаперевозчик Buta Airways, входящий в состав AZAL, с 18 марта по средам и субботам будет выполнять рейсы в Самару.


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