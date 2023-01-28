Двое детей найдены мертвыми в Туве. Они могли отравиться угарным газом

Семья обнаружена с признаками отравления угарным газом в одном из домов Тувы. Двое маленьких детей скончались.

В Туве СК выясняет обстоятельства смерти двух малолетних детей. Они были обнаружены вечером 27 января у себя дома.

Как сообщили в СК, известно, что 26 января 2023 года жительница села Хемчик находилась в частном доме по месту проживания с тремя малолетними детьми, 14, 4 и 1,5 лет, однако потом перестала выходить на связь.

Встревоженные родственники 27 января поехали к ним домой и обнаружили семью с признаками отравления угарным газом.

Прибывшим экипажем скорой медицинской помощи констатирована смерть двух малолетних детей, 4 и 1,5 лет. Мама детей и 14-летняя дочь были доставлены в больницу.