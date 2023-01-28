Водитель грузовика задел мост поднятым кузовом в Новосибирске и погиб

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В Новосибирске грузовик задел мост, в результате водитель скончался. На месте работает полиция.

По данным, ГИБДД авария произошла в 06:35 (нск) 28 января. «Водитель, управляя грузовым автомобилем, двигался по улице Ипподромская с поднятым кузовом, со стороны улицы Кривощёковская в сторону улицы Инженера Будагова, в пути следования напротив дома 2Б по улице Серебренниковская, совершил наезд на препятствие (железнодорожный мост). В результате ДТП пострадал водитель 1982 года рождения, который получил травмы несовместимые с жизнью», — сообщили в ГИБДД.



На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.