Жители Читы пожаловались на отсутствие в аптеках ряда лекарств
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Лекарства «Тидомед Форте» и «Наком» для людей, страдающих болезнью Паркинсона, а также «Кортинефф» для пациентов с недостаточностью надпочечников пропали из ряда аптек Читы. Первые два препарата — импортные, их нет у поставщиков.
Препараты отсутствуют в аптеках «Эконом», «Флория», «Фармея», «Авицена», «Миницен», «Ригла» и «Планета здоровья», пишет «Чита.ру». Изданию на дефицит пожаловались жители города. Информацию подтвердили в краевом минздраве и в аптечных сетях.
«Тидомет форте», «Наком», являющиеся импортными препаратами, пропали из аптек в связи с их отсутствием у поставщиков, уточнили в минздраве.
Препарат «Кортинефф» имеется в муниципальной аптечной сети под торговыми наименованиями «Зифлукорт» и «Флудрокоризол».
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