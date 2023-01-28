Жители Читы пожаловались на отсутствие в аптеках ряда лекарств

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Лекарства «Тидомед Форте» и «Наком» для людей, страдающих болезнью Паркинсона, а также «Кортинефф» для пациентов с недостаточностью надпочечников пропали из ряда аптек Читы. Первые два препарата — импортные, их нет у поставщиков.

Препараты отсутствуют в аптеках «Эконом», «Флория», «Фармея», «Авицена», «Миницен», «Ригла» и «Планета здоровья», пишет «Чита.ру». Изданию на дефицит пожаловались жители города. Информацию подтвердили в краевом минздраве и в аптечных сетях.



«Тидомет форте», «Наком», являющиеся импортными препаратами, пропали из аптек в связи с их отсутствием у поставщиков, уточнили в минздраве.

Препарат «Кортинефф» имеется в муниципальной аптечной сети под торговыми наименованиями «Зифлукорт» и «Флудрокоризол».