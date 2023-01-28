Чиновники в Горном Алтае и Прибайкалье оставили сирот без жилья из-за махинаций при строительстве

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Уголовные дела возбуждены в Республике Алтай и Иркутской области из-за должностных преступлений при подготовке проектов строительства домов для сирот. В итоге жилье достроить невозможно.

Как сообщили в СК по Республике Алтай, нарушения допущены при строительстве многоквартирных жилых домов для детей-сирот в селе Кызыл-Озек в рамках реализации государственной программы Республики Алтай «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения». Уголовные дела возбуждены по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность — 2 эпизода), ч. 1 ст. 200.6 УК РФ (заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) и ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации)



По предварительным данным, в мае 2021 года казенным учреждением «Управление капитального строительства Республики Алтай» и АО «Проектный институт Алтайкоммунпроект» заключен государственный контракт на разработку проектной документации жилых домов в селе Кызыл-Озек на улице Ипподромная и прохождение ее государственной экспертизы на сумму порядка 5,5 млн рублей.

В октябре 2022 года проектная организация с нарушением требований федерального и регионального законодательства разработала проектно-сметную документацию на строительство домов, которое осталось без внимания работников Автономного учреждения Республики Алтай «Экспертиза Республики Алтай», утвердивших положительное экспертное заключение проектной документации. После этого должностные лица управления капстроительства, несмотря на наличие нарушений, подписали акт сдачи-приемки выполненных работ и оплатили услуги в полном объеме.

В декабре 2022 года на основании проектно-сметной документации, неподлежащей к использованию, был заключен государственный контракт с застройщиком «Жемчужины Алтая». Компания должна была построить 60-квартирный жилой дом за сумму свыше 215 млн рублей, однако ввиду выявленных в ходе застройки нарушений осуществлять работы не представилось возможным — это не позволило исполнить обязанность по обеспечению детей-сирот жильем.

В Иркутске уголовное дело о превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий, возбуждено в отношении директора ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»

По версии следствия, в 2022 году ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области» были заключены государственные контракты на подготовку проектной документации, выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству 24 жилых домов для детей-сирот в населенных пунктах Забитуй Аларского района, Усть-Уда, Саянск, Тулун и Балаганск. Общая сумма контрактов составила более 430 млн рублей.

Директор ОГКУ «Единый заказчик Иркутской области» неправомерно подписал с двумя подрядными организациями ряд дополнительных соглашений к контрактам об изменении существенных условий, что повлекло необоснованное перечисление подрядчикам аванса в сумме более 206 млн рублей.

Установлено, что разрешения на строительство домов выданы с нарушением и ввиду отсутствия должного контроля за процессом строительства ввод в эксплуатацию жилых домов в настоящее время невозможен.