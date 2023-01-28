Новосибирцы жалуются на отсутствие препаратов в аптеках

© pixabay.com
Новосибирцы жалуются на отсутствие препаратов в аптеках
28 Янв 2023, 13:28

Депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина подготовила обращение с просьбой обеспечить горожан препаратом «Тамоксифен», который исчез аптек. Также читатель Тайги.инфо столкнулся с дефицитом лекарства «Альфаган Р», которое применяется при глаукоме.

Депутат новосибирского горсовета Светлана Каверзина опубликовала обращение в минздрав. В нем отмечается, что жители жалуются на отсутствие в аптеках противоопухолевого средства «Тамоксифен». О проблемах с покупкой этого препарата СМИ сообщали еще в конце 2022 года. 

Каверзина уточняет, что он входит в перечень жизненно важных и просит принять меры по обеспечению им жителей.

Один из читателей рассказал Тайге.инфо, что столкнулся с дефицитом капель для глаз «Альфаган Р», которые используются при глаукоме. По его словам, препарат есть только в одной аптеке — удаленной. «Говорят, есть польский аналог, но он хуже», — уточнил собеседник.

Сервис поиска лекарств в аптеке lekvapteke действительно показывает отсутствие в аптеках Новосибирска «Тамоксифена», «Альфаган Р» есть в одной из удаленных аптек в Калининском районе.


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