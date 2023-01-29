Водители новосибирских автобусов готовы бастовать из-за неубранных дорог

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Водители муниципальных автобусов в Новосибирске готовы устроить акцию протеста из-за заваленных снегом дорог. Город погрузился в пробки в выходной день.

«Звонили водители муниципальных автобусов — они бастовать собираются, потому что дороги не чищены и ездить невозможно», — сообщила в своем телеграм-канале независимый депутат горсовета Светлана Каверзина.

Каверзина также опубликовала видео, на котором пассажиры муниципального автобуса на маршруте №88 пытаются вытолкать его из снега на остановке «Баня» в микрорайоне ОбьГЭС. Затем ее помощник также толкал автобус №72 на улице Российская на Шлюзе, добавила она.

Дороги и тротуары в Новосибирске завалило снегом 28 января. Пробки в субботу достигли семи баллов по шкале «Яндекса», на дорогах наблюдались аварии. Еще хуже ситуация оказалась в Кемерове, где пробки достигли восьми баллов.