Строительство детской больницы в Томске подорожало в 3,5 раза

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Строительство детской больницы в Томске подорожало почти в 3,5 раза за два года. Объект оценивается в 27 млрд рублей.

Возведение областной детской больницы в Северном медгородке Томска оценивается в 27 млрд рублей, заявил сайту Vtomske вице-губернатор Александр Феденев.

«11,2 млрд — строительно­-монтажные работы; 15,8 млрд рублей — оборудование и прочие затраты»", — отметил Феденев.

При этом еще в феврале 2021 года власти оценивали проект в 8 млрд рублей. Документацию готовило волгоградское ООО «Гипросинтез». Больница запланирована на 550 мест.