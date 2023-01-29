Строительство детской больницы в Томске подорожало в 3,5 раза

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Строительство детской больницы в Томске подорожало в 3,5 раза
29 Янв 2023, 09:24

Строительство детской больницы в Томске подорожало почти в 3,5 раза за два года. Объект оценивается в 27 млрд рублей.

Возведение областной детской больницы в Северном медгородке Томска оценивается в 27 млрд рублей, заявил сайту Vtomske вице-губернатор Александр Феденев.

«11,2 млрд — строительно­-монтажные работы; 15,8 млрд рублей — оборудование и прочие затраты»", — отметил Феденев.

При этом еще в феврале 2021 года власти оценивали проект в 8 млрд рублей. Документацию готовило волгоградское ООО «Гипросинтез». Больница запланирована на 550 мест.

Сейчас проектная документация детской больницы проходит госэкспертизу. Областная администрация попросила Минздрав Р Ф включить объект в федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП).


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