Студентов новосибирского вуза перевели на дистанционное обучение из-за вспышки кори

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Один из новосибирских университетов перевели на дистанционное обучение из-за вспышки кори. Ранее в регионе нашли десятки заболевших.

Новосибирский государственный университет экономики управления (НГУЭУ) перевел студентов на дистанционный формат обучения, сообщили в пресс-службе вуза 29 января.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости корью в Новосибирской области, необходимостью подтверждения диагноза среди обучающихся НГУЭУ, 30−31 января образовательный процесс в вузе будет осуществляться в дистанционном формате, — заявили в учреждении. — Дальнейшее развитие событий будет определяться анализом ситуации с наличием прививок (перенесенной болезни) среди обучающихся».

По последним официальным данным, в Новосибирской области зарегистрировано 65 заболевших корью. Из них — 30 детей. СК объявлял доследственную проверку в середине января: «Следователи будут проверять и информацию о том, что переносчиками заболевания могут быть мигранты из Средней Азии».