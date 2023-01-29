Эндоскопы исчезли из новосибирской больницы

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В одной из новосибирских больниц пропали эндоскопы. Теперь пациентов решено перевести в другое учреждение.

Пациентов горбольницы №4 с желудочно-кишечными кровотечениями и инородными телами в пищеварительном тракте эвакуируют в горбольницу №1 «в связи с отсутствием эндоскопа», говорится в опубликованном приказе министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова.



Решение касается пациентов из Калининского района Новосибирска и поселений Новосибирского района области.

Медицинскую эвакуацию возложили на главного врача станции скорой медицинской помощи.