Эндоскопы исчезли из новосибирской больницы

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Эндоскопы исчезли из новосибирской больницы
29 Янв 2023, 13:22

В одной из новосибирских больниц пропали эндоскопы. Теперь пациентов решено перевести в другое учреждение.

Пациентов горбольницы №4 с желудочно-кишечными кровотечениями и инородными телами в пищеварительном тракте эвакуируют в горбольницу №1 «в связи с отсутствием эндоскопа», говорится в опубликованном приказе министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова.

Решение касается пациентов из Калининского района Новосибирска и поселений Новосибирского района области.

Медицинскую эвакуацию возложили на главного врача станции скорой медицинской помощи.


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