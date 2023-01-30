Новосибирские больницы задолжали поставщикам по 190 контрактам

© Кирилл Канин
Новосибирские больницы задолжали поставщикам по 190 контрактам
30 Янв 2023, 06:02

Задолженность учреждений новосибирского минздрава перед подрядчиками достигла 24 млн рублей. Прокуратура внесла представление министру Константину Хальзову.

«Прокуратурой Новосибирской области внесено представление региональному министру здравоохранения об устранении нарушений законодательства в связи с наличием у подведомственных учреждений в Ленинском, Октябрьском, Каргатском, Коченевском районах долгов по исполненным предпринимателями <…> на сумму почти 24 млн рублей», — сообщило сибирское управление Генпрокуратуры РФ 30 января.

Речь идет более чем о 190 контрактах, уточнили в ведомстве.

После представления прокуратуры задолженность была погашена.


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