Новосибирские больницы задолжали поставщикам по 190 контрактам

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Задолженность учреждений новосибирского минздрава перед подрядчиками достигла 24 млн рублей. Прокуратура внесла представление министру Константину Хальзову.

«Прокуратурой Новосибирской области внесено представление региональному министру здравоохранения об устранении нарушений законодательства в связи с наличием у подведомственных учреждений в Ленинском, Октябрьском, Каргатском, Коченевском районах долгов по исполненным предпринимателями <…> на сумму почти 24 млн рублей», — сообщило сибирское управление Генпрокуратуры РФ 30 января .

Речь идет более чем о 190 контрактах, уточнили в ведомстве.

После представления прокуратуры задолженность была погашена.