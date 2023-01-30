Новосибирские больницы задолжали поставщикам по 190 контрактам
© Кирилл Канин
Задолженность учреждений новосибирского минздрава перед подрядчиками достигла 24 млн рублей. Прокуратура внесла представление министру Константину Хальзову.
«Прокуратурой Новосибирской области внесено представление региональному министру здравоохранения об устранении нарушений законодательства в связи с наличием у подведомственных учреждений в Ленинском, Октябрьском, Каргатском, Коченевском районах долгов по исполненным предпринимателями <…> на сумму почти 24 млн рублей», — сообщило сибирское управление
Речь идет более чем о 190 контрактах, уточнили в ведомстве.
После представления прокуратуры задолженность была погашена.
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