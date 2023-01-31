Активы Олега Дерипаски арестовали в Украине

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Генеральная прокуратура Украины объявила об аресте средств на счетах крупнейшего в стране производителя глинозема. Речь может идти об активе олигарха Олега Дерипаски.

Офис генерального прокурора Украины сообщил об аресте 32 млн гривен ($ 870 тыс.) на счетах предприятия по производству металлургического глинозема и гидроксида алюминия, которое принадлежит российскому предпринимателю, находящемуся под санкциями. Силовики не называют имя, но, по данным местных СМИ, речь идет о Дерипаске.

По данным следствия, в 2000 году украинское предприятие было приватизировано холдингом, принадлежащим российскому олигарху: «В настоящее время он находится под санкциями США и ЕС». Основанием для их применения стало «отмывание денег» в интересах президента РФ.

Ранее по ходатайствам прокуроров было арестовано имущество предприятия: 12 земельных участков, комплекс морского порта, квартиры, административные здания, производственные цеха, 46 транспортных средств и 240 единиц спецтехники.

Общая сумма арестованных активов превышает 1 млрд гривен (более $ 27 млн).

Олег Дерипаска связан с третьим в мире производителем алюминия «Русалом», часть мощностей которого находится в Сибири. По состоянию на 31 декабря 2021 года, Дерипаска контролирует 35% голосующих акций «EN+Group», которой принадлежит более 56% акций «Русала». 21,52% корпорации владеет SUAL Partners, основными конечными бенефициарами являются Виктор Вексельберг и Лев Блаватник. Еще более 17% акций находятся в свободном обращении.