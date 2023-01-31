Экс-депутат рассказал, как глава района Забайкалья просил его убить местного мэра

© t.me/asmo_zab. Сергей Воробьёв
Экс-депутат рассказал, как глава района Забайкалья просил его убить местного мэра
31 Янв 2023, 10:20

Экс-депутат одного из городов Забайкалья подал заявление в полицию о том, что глава территориальной администрации предлагал ему убить мэра райцентра. Тот единоросс, которого он обвинил, сейчас руководит региональным советом муниципалитетов.

Ассоциация «Совет муниципальных образований Забайкальского края» распространила заявление своего руководителя, главы Шилкинского района региона Сергея Воробьёва («Единая Россия»). На видео он обвиняет экс-депутата горсовета Шилки в клевете.

«В СМИ распространилась со ссылкой на некоего бизнесмена, бывшего депутата городского совета Шилки информация, которая не соответствует действительности и бросает тень на меня, как на дважды всенародно избранного главу Шилкинского района, — утверждает Воробьёв. — Официально скажу всем: в правоохранительные органы я направлю заявление с требованием провести проверку, установить все факты и наказать виновных в распространении этой информации».

«Будем поступать как в русской пословице: собака лает, караван идет», — сказал Сергей Воробьёв.

В чем именно заключается клевета и кто ее распространял, Воробьёв говорить не стал.

Очевидно, что речь об экс-депутате горсовета Вениамине Чендемерове. Он ранее написал заявление в полицию и прокуратуру о том, что Воробьёв якобы предлагал ему убить мэра Шилки Сергея Сиволапа. Информацию о заявлении «Чите.ру» подтвердили в силовых ведомствах.

Сиволап в 2017 году избирался как самовыдвиженец, а в 2022-м переизбрался от «Справедливой России». Воробьёв при этом представляет «Единую Россию».

Весной 2020 года Воробьёв пришел домой к Чендемерову и во время застолья негативно высказался о мэре Шилки, который якобы мешает ему «совершать некоторые действия» и «может быть конкурентом на выборах». Он предложил «убрать» его, рассказал Чендемеров журналистам. Он попросил Воробёва больше не обращаться с такими предложениями, но разговор повторился летом 2020-го, утверждает он.

«Воробьев пришел к нему на работу, они поужинали со спиртным, и глава в какой-то момент предложил убрать телефоны в холодильник. После этого он якобы вновь стал предлагать убийство. Чендемеров вновь отказался и попросил не обсуждать с ним эту тему», — пишет издание.

Последний раз Сергей Воробьёв переизбрался главой района в сентябре 2022 года. В 2019-м губернатор Забайкалья Александр Осипов премировал Воробьёва.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Вся фракция «ЕР» в горсовете Новосибирска набрала на выборах вдвое меньше мэра
Антон Картавин
Полномочия отменить выборы мэра Новосибирска у законодательного собрания есть. Но легитимность этого решения будет крайне сомнительна.
Последние материалы
31 Янв, 14:33
Как Москва видит «развитие» Сибири: больше добычи ископаемых, меньше внимания к экологии
31 Янв, 12:49
Ачинские школьники сначала донесли на одноклассника из-за открытого окна, а потом избили его
31 Янв, 12:05
Эксперты спрогнозировали Травникову проблемы на выборах губернатора из-за отмены выборов мэра
31 Янв, 11:22
Алтайский министр отделался штрафом за покупку дорогих машин чиновникам под видом лесоохраны
31 Янв, 10:30
Новосибирский губернатор раскритиковал принятую Мишустиным стратегию развития Сибири
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования