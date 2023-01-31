Экс-депутат рассказал, как глава района Забайкалья просил его убить местного мэра

© t.me/asmo_zab. Сергей Воробьёв

Экс-депутат одного из городов Забайкалья подал заявление в полицию о том, что глава территориальной администрации предлагал ему убить мэра райцентра. Тот единоросс, которого он обвинил, сейчас руководит региональным советом муниципалитетов.

Ассоциация «Совет муниципальных образований Забайкальского края» распространила заявление своего руководителя, главы Шилкинского района региона Сергея Воробьёва («Единая Россия»). На видео он обвиняет экс-депутата горсовета Шилки в клевете.

«В СМИ распространилась со ссылкой на некоего бизнесмена, бывшего депутата городского совета Шилки информация, которая не соответствует действительности и бросает тень на меня, как на дважды всенародно избранного главу Шилкинского района, — утверждает Воробьёв. — Официально скажу всем: в правоохранительные органы я направлю заявление с требованием провести проверку, установить все факты и наказать виновных в распространении этой информации».

«Будем поступать как в русской пословице: собака лает, караван идет», — сказал Сергей Воробьёв.

В чем именно заключается клевета и кто ее распространял, Воробьёв говорить не стал.

Очевидно, что речь об экс-депутате горсовета Вениамине Чендемерове. Он ранее написал заявление в полицию и прокуратуру о том, что Воробьёв якобы предлагал ему убить мэра Шилки Сергея Сиволапа. Информацию о заявлении «Чите.ру» подтвердили в силовых ведомствах.

Сиволап в 2017 году избирался как самовыдвиженец, а в 2022-м переизбрался от «Справедливой России». Воробьёв при этом представляет «Единую Россию».

Весной 2020 года Воробьёв пришел домой к Чендемерову и во время застолья негативно высказался о мэре Шилки, который якобы мешает ему «совершать некоторые действия» и «может быть конкурентом на выборах». Он предложил «убрать» его, рассказал Чендемеров журналистам. Он попросил Воробёва больше не обращаться с такими предложениями, но разговор повторился летом 2020-го, утверждает он.

«Воробьев пришел к нему на работу, они поужинали со спиртным, и глава в какой-то момент предложил убрать телефоны в холодильник. После этого он якобы вновь стал предлагать убийство. Чендемеров вновь отказался и попросил не обсуждать с ним эту тему», — пишет издание.

Последний раз Сергей Воробьёв переизбрался главой района в сентябре 2022 года. В 2019-м губернатор Забайкалья Александр Осипов премировал Воробьёва.

