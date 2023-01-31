Новосибирский губернатор раскритиковал принятую Мишустиным стратегию развития Сибири

© vn.ru/пресс-служба правительства области
Новосибирский губернатор раскритиковал принятую Мишустиным стратегию развития Сибири
31 Янв 2023, 10:30

Новая стратегия социально-экономического развития Сибирского федерального округа неактуальна, заявил новосибирский губернатор Андрей Травников («Единая Россия»). Он обратил внимание на сырьевое отношение к региону.

«Такое ощущение, что судьба Сибири — копать недра и переплавлять их в металлы на первом этапе передела. Поэтому мне кажется, что стратегия не очень актуальная, — сказал Травников во время прямого эфира на телеканале ОТС. — Мы живем по своей стратегии — стратегия социально-экономического развития Новосибирской области „Сибирское Лидерство“».

В конце января правительство РФ утвердило новую стратегию «социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года». Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Для привлечения частных инвестиций в экономику регионов Сибирского федерального округа будет применяться кластерный подход, — сообщали в кабмине. — Целевой сценарий стратегии предполагает реализацию инвестиционных проектов в рамках восьми индустриальных кластеров: „Лес, лесопереработка и лесохимия“, „Переработка алюминия“, „Драгоценные металлы“, „Цветные и редкоземельные металлы“, „Туризм“, „Сельское хозяйство и пищевая промышленность“, „Нефть и газ“ и „Уголь“».

В правительстве уверяют, что стратегия подразумевает создание более 500 тыс. новых рабочих мест и привлечение 16 трлн рублей в качестве инвестиций. Напомним, что всё население Сибирского федерального округа составляет около 16 млн человек.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Вся фракция «ЕР» в горсовете Новосибирска набрала на выборах вдвое меньше мэра
Антон Картавин
Полномочия отменить выборы мэра Новосибирска у законодательного собрания есть. Но легитимность этого решения будет крайне сомнительна.
Последние материалы
31 Янв, 14:33
Как Москва видит «развитие» Сибири: больше добычи ископаемых, меньше внимания к экологии
31 Янв, 12:49
Ачинские школьники сначала донесли на одноклассника из-за открытого окна, а потом избили его
31 Янв, 12:05
Эксперты спрогнозировали Травникову проблемы на выборах губернатора из-за отмены выборов мэра
31 Янв, 11:22
Алтайский министр отделался штрафом за покупку дорогих машин чиновникам под видом лесоохраны
31 Янв, 10:30
Новосибирский губернатор раскритиковал принятую Мишустиным стратегию развития Сибири
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования