Новосибирский губернатор раскритиковал принятую Мишустиным стратегию развития Сибири

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Новая стратегия социально-экономического развития Сибирского федерального округа неактуальна, заявил новосибирский губернатор Андрей Травников («Единая Россия»). Он обратил внимание на сырьевое отношение к региону.

«Такое ощущение, что судьба Сибири — копать недра и переплавлять их в металлы на первом этапе передела. Поэтому мне кажется, что стратегия не очень актуальная, — сказал Травников во время прямого эфира на телеканале ОТС. — Мы живем по своей стратегии — стратегия социально-экономического развития Новосибирской области „Сибирское Лидерство“».

В конце января правительство РФ утвердило новую стратегию «социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года». Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



«Для привлечения частных инвестиций в экономику регионов Сибирского федерального округа будет применяться кластерный подход, — сообщали в кабмине. — Целевой сценарий стратегии предполагает реализацию инвестиционных проектов в рамках восьми индустриальных кластеров: „Лес, лесопереработка и лесохимия“, „Переработка алюминия“, „Драгоценные металлы“, „Цветные и редкоземельные металлы“, „Туризм“, „Сельское хозяйство и пищевая промышленность“, „Нефть и газ“ и „Уголь“».

В правительстве уверяют, что стратегия подразумевает создание более 500 тыс. новых рабочих мест и привлечение 16 трлн рублей в качестве инвестиций. Напомним, что всё население Сибирского федерального округа составляет около 16 млн человек.