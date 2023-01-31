Представители кейтеринга и ивента ищут точки роста

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Представители кейтеринга и ивента ищут точки роста
31 Янв 2023, 08:33

В Новосибирске прошел круглый стол «Кейтеринг Сибири-2023», посвященный поиску путей решения задач, стоящих перед участниками отрасли. Собравшиеся приняли решение объединить усилия представителей кейтеринга и ивента для выстраивания качественного диалога и эффективной совместной работы.

В обсуждении приняли участие представители органов государственной власти, кейтеринга, ивент-индустрии, площадок для проведения мероприятий, поставщики, а также эксперты из связанных с ними видов деятельности — маркетинга, консалтинга, HR-специалисты из Новосибирска, Москвы и Омска.

Участники отметили, что сфера общественного питания является одной из самых высококонкурентных в современных условиях. И относительно молодое направление «кейтеринговое обслуживание» как бы находится в тени относительно ресторанного бизнеса в силу слабой кооперации игроков и малой известности самой услуги для населения региона.

На фоне общей экономической нестабильности эффективное развитие кейтеринга возможно только при консолидации усилий — как самих представителей кейтеринга, так и их более тесного диалога с ивент-агентствами.

Выступления экспертов и обсуждения во время круглого стола позволили профессионалам прийти к выводу, что основные проблемы на сегодня — это отсутствие в Новосибирске подходящих площадок для проведения событий в холодный период, юридические сложности во взаимодействии с клиентами на фоне роста числа случаев отмены заказанных ранее мероприятий, кадровая текучесть и низкий уровень линейного персонала, незнание всех правил техники безопасности при организации массовых событий. Большой потенциал собравшиеся видят в организации совместных закупок и готовы обсуждать создание единой кадровой базы временного персонала.

Анна Сидевич, региональный представитель АКБС и соучредитель компании «Кейтеринг Анны Сидевич», отметила: «Несмотря на высокую конкуренцию среди кейтерье, мы открыты к общению и готовы делиться опытом. Уверена, чтобы быть эффективным, кейтерингу просто жизненно необходимо жить и работать в максимально тесном диалоге с коллегами из ивент-индустрии. От того, насколько мы сможем услышать и понять друг друга, зависят перспективы нашей успешной работы в будущем».

Как отметили организаторы, в сложившейся ситуации кейтеринг не сможет решить возникающие проблем без тесного контакта с партнерами — представителей event-индустрии, без поставщиков, коллег по ресторанному бизнесу, кулинаров. Кроме того, в будущем крайне важно создать условия не только для подобных совместных обсуждений, но и дать возможность выстроить общение на уровне сообщества банкетных менеджеров, официантов, поваров.

Большой интерес собравшихся вызвало выступление Кирилла Погодина, президента Ассоциации кейтерингов и банкетных служб России и стран СНГ, о ключевых тенденциях отрасли и новых нишах. Ответственный секретарь АКБС Иван Сивов рассказал о тех практических инструментах, которые доступны членам ассоциации для решения правовых проблем, проинформировал о возможностях обучения в рамках членства в АКБС.

Собравшиеся приняли участие в общероссийском опросе кейтеринговых служб и получили возможность сравнить собственную финансовую ситуацию в компании с отраслевыми показателями (средний чек на разные типы услуг, зарплатные данные на основные кадровые позиции и т.п.).

Участники пришли к выводу о необходимости начать работу по формированию комитета по кейтерингу и ивенту в «ОПОРЕ РОССИИ» и подготовить программу совместной работы на текущий год.

По мнению Наталии Кошелевой, исполнительного директора Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ», общественные организации позволяют выстроить качественный экспертный диалог с органами власти. Именно такой формат взаимодействия дает реальную возможность представителям бизнеса в рамках сообщества реализовывать свои инициативы, получать выгоды от тесного общения с единомышленниками и развиваться.

Участники обсуждения подчеркнули, что контакты с «ОПОРОЙ РОССИИ» — не политизация, а консолидация бизнеса в рамках родственных отраслей сферы услуг. К этим процессам уже подключаются местные органы власти, заинтересованные в стабилизации и развитии этой сферы. Характерно высказывание Ларисы Петроченко, заместителя начальника управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг Минпромторга Новосибирской области: «В сфере питания очень высокая конкуренция. И она, несомненно, способствует развитию отрасли. 2022-й год был непростым для экономики региона, однако в Новосибирской области оборот в сфере общественного питания вырос. Если же говорить о кейтеринге, то это относительно новое направление в сфере общественного питания. Тут необходимо искать новые пути развития и новые форматы, которые будут адекватны потребностям жителей региона и востребованы местным бизнесом. Надеемся, что мероприятия, подобные сегодняшнему, станут доброй традицией».


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