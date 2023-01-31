Алтайский министр отделался штрафом за покупку дорогих машин чиновникам под видом лесоохраны

© vk.com. Александр Алисов (в центре)
Алтайский министр отделался штрафом за покупку дорогих машин чиновникам под видом лесоохраны
31 Янв 2023, 11:22

Бывший министр природных ресурсов Республики Алтай Александр Алисов признан виновным в злоупотреблении полномочиями. По его указанию бюджетные деньги на охрану лесов тратили на покупку машин для чиновников регионального правительства.

Горно-Алтайский городской суд признал Алисова виновным по ч. 2 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ, совершенном из корыстной и иной личной заинтересованности). Об этом сообщили в региональной прокуратуре 31 января.

Суд установил, что министр дал указания купить два дорогостоящих автомобиля за деньги, которые были предназначены на развитие лесного хозяйства.

В ноябре-декабре 2016 года он приказал подчиненному в «Алтайской базе авиационной охраны лесов „Авиалесоохрана“» приобрести Toyota Land Cruiser-200 стоимостью более 5,1 млн рублей. А затем через госучреждение «Онгудай лес» купили Volkswagen Touareg за 2,8 млн рублей.

Машинами фактически пользовались должностные лица правительства Республики Алтай. В то время его возглавлял единоросс Александр Бердников, которого после отставки устроили советником гендиректора АО «Росгеология».

Суд приговорил Алисова к штрафу в 150 тыс. рублей и запрету работать в органах власти с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 1,5 года.

Алисов возглавлял минприроды до 2018 года. Затем он стал главой администрации Чемальского района, где оставался до ноября 2022 года, несмотря на рассмотрение уголовного дела в суде.


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