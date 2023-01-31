Ачинские школьники сначала донесли на одноклассника из-за открытого окна, а потом избили его

Пятиклассника избили в ачинской школе. Перед этим на него донесли одноклассники.

В одной из школ Ачинска избили 11-летнего пятиклассника.



«Между учащимися пятого класса одной из среднеобразовательных школ Ачинска возник конфликт при выяснении вопроса о том, кто из школьников открыл в классе окно. Два 11-летних учащихся предложили однокласснику разобраться за пределами школы. Находясь недалеко от школы два подростка в ходе драки причинили однокласснику телесные повреждения», — рассказали в СК РФ по Красноярскому краю.

Как уточнили в ведомстве, 11-летний мальчик открыл в классе окно. После этого учительница спросила, кто это сделал, а двое одноклассников «сдали школьника, но тот не признался», пишет tvknews: «Тогда и начался спор, решить который нападавшие предложили за пределами школы».

Ребенок госпитализирован. Он находится в состоянии средней степени тяжести.