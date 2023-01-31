Как Москва видит «развитие» Сибири: больше добычи ископаемых, меньше внимания к экологии

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Федеральное правительство приняло стратегию развития Сибири до 2035 года. Документ почти лишен конкретики и сосредоточен на повышении объемов добычи полезных ископаемых. В нем по сравнению с прежней «стратегией» нет отдельного положения об экологических проблемах. Новосибирский губернатор уже раскритиковал проект, а вот тувинский поспешил выразить лояльность. Документ никак не упоминает «спецоперацию», санкции и их последствия.

Премьер- министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о стратегии «социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года». Документ уже опубликован, и Тайга.инфо изучила его.

Одно из главных отличий от стратегии развития Сибири до 2020 года, подписанной в 2010-м тогда еще премьер-министром Владимиром Путиным — отсутствие отдельного положения об экологических проблемах региона. Если в прежней стратегии был отдельный пункт «Решение экологических проблем», то в новой его просто нет, а проблемы загрязнения упоминаются лишь походя общими словами.

«Антропогенные изменения природной среды на территории Сибири не носят сплошного характера, однако в целом ряде регионов, особенно отличающихся преобладанием неустойчивых ландшафтов и высокой чувствительностью экосистем к внешним воздействиям, сложилась весьма напряженная экологическая ситуация, — говорилось в стратегии до 2020 года. — Значительная часть производственного потенциала региона сконцентрирована на ограниченных площадях, чаще всего по долинам рек и в котловинах. При этом рассеивающая способность атмосферы в Восточной Сибири в 2 раза ниже, чем в европейской части России, что практически не учитывалось при размещении предприятий и населенных пунктов, формировании территориально-производственных сочетаний (Братско-Усть-Илимского, Канско-Ачинского и др.). Поэтому большинство крупных городов и все промышленные зоны Сибири отличаются резко повышенной загрязненностью воздушного и водного бассейнов».

В документе кратко, но точно описывались наиболее проблемные районы. В частности Норильск, Красноярск, Кузбасс, нефтепромысловые районы Западной Сибири, Канско-Ачинский топливно-энергетический комплекс и промзоны Иркутской области.



В новой же «стратегии» проблемам экологии посвящено лишь несколько абзацев, но без конкретных примеров и путей решения — в правительстве просто признают высокую долю угольной генерации, рост выбросов вредных веществ и дефицит легальных полигонов для отходов. Но что с этим делать, не уточняется.

Новая стратегия в полтора раза короче, чем прошлая — 46 страниц против 70 (хотя от Сибирского федерального округа с тех пор отрезали только Бурятию и Забайкалье). Зато в ней появляется слово «кластер». По версии чиновников, социально-экономическое развитие Сибири будет строиться на инвестпроектах восьми «индустриальных кластеров»: «Лес, лесопереработка и лесохимия», «Переработка алюминия», «Драгоценные металлы», «Цветные и редкоземельные металлы», «Туризм», «Сельское хозяйство и пищевая промышленность», «Нефть и газ» и «Уголь».

«Ключевым элементом развития кластера является обеспечение максимально полной

переработки лесных ресурсов. Указанная задача наилучшим образом решается при строительстве двух целлюлозно-бумажных комбинатов — одного в бассейне Енисея, другого в бассейне Ангары, — сказано про „лесной кластер“ — Вместе с тем в Сибирском федеральном округе существуют недоиспользованный ресурсный потенциал и возможность расширения

цепочки производства в сторону более глубоких переделов».

Правительство также прямо пишет о планах на увеличение объемов добычи драгоценных, цветных, редкоземельных, а также драгоценных металлов, в частности золота. Но конкретных показателей не приводится.

Также власти предлагают увеличивать добычу нефти и газа в Красноярском крае, Иркутской, Томской и Омской областях. При этом в «стратегии» нет упоминаний о международных санкциях в отношении российского сырья. Хотя даже вице- премьер РФ Александр Новак в декабре 2022 года признал, что добыча нефти в стране может снизиться из-за неопределенности в будущих поставках на фоне потолка цен в $ 60, инфляции и ужесточения монетарной политики, считает Новак. Более того, добыча газа в РФ в 2022 году, по данным «Коммерсанта», уже снизилась на 11,8%. О сокращении добычи сразу на 20% публично заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«В Сибирском федеральном округе до сих пор отсутствует полная газификация, — при этом признают в правительстве РФ. — В Красноярском крае уровень газификации достигает 17,5%. Уровень газификации в Иркутской области составляет 1,1%, Республика Тыва и Республика Хакасия не газифицированы».

Наконец, кластер под названием «Уголь». Регионы Сибири дают три четверти всего российского угля. И это не только Кузбасс, но еще и Красноярский край, Тува, Хакасия, Иркутская, Новосибирская и Омская области. Перспективы развития этой отрасли федеральные власти связывают с Таймырским угольным бассейном и инвестпроектами «в части добычи и обогащения энергетических и коксующихся углей».

«Вместе с тем существует необходимость расширения железнодорожной инфраструктуры под вывоз угля ввиду нехватки провозной способности железных дорог», — кратко признали большую проблему в кабмине.

Примечателен и раздел, посвященный «развитию инфраструктуры». В нем лишь сказано, что «на территории Сибирского федерального округа предполагается реализация перспективных инфраструктурных проектов, которые окажут существенное влияние на социально-экономическое развитие округа и позволят повысить уровень жизни населения». Что это за «инфраструктура», не уточняется (в отличие от довольно подробной прежней программы).

В разработке программы участвовало сибирское полпредство президента РФ, признали там. «Аппарат полномочного представителя совместно с региональными органами власти сибирских территорий, экспертным сообществом принимал активное участие в его подготовке. Сегодня важно также совместно разработать предложения для включения в план реализации стратегии», — приводит слова полпреда Анатолия Серышева его пресс-служба.

Новосибирский губернатор Андрей Травников уже раскритиковал документ. «Такое ощущение, что судьба Сибири — копать недра и переплавлять их в металлы на первом этапе передела. Поэтому мне кажется, что стратегия не очень актуальная», — сказал он.

«Тува должна и может заявить о себе практически по всем индустриальным кластерам, которые вошли в стратегию социально-экономического развития Сибири, а по некоторым и вовсе занять ведущие позиции. Лес, металлы, туризм, сельское хозяйство и многие другие направления», — поспешил написать в телеграме глава республики Владислав Ховалыг.

Другие губернаторы пока не спешат что-то говорить.

В стратегии нет никаких целевых индикаторов, в отличие от предыдущей, где были планы по ВРП на душу населения, средней зарплате, внешнеторговому обороту, численности молодых ученых и студентов и так далее. Теперь же в документе в качестве «целевых показателей социально-экономического развития Сибирского федерального округа» названы только объем инвестиций в основной капитал и прирост числа рабочих мест. Больше ничего.

Тайга.инфо

