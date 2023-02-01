Экспертиза СК не нашла никаких нарушений в слова депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой

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Экспертиза по уголовному делу о «фейках» про ВС РФ в отношении независимого депутата Хельги Пироговой не нашла никаких нарушений с ее стороны. Теперь Следственный комитет пытается провести еще одну, но уже через областную полицию.

Лингвистическая экспертиза не нашла «негативных оценок» действий ВС РФ в твите Хельги Пироговой, из-за которого на нее завели дело по ч. 1 ст. 207.3 УК («распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ в целях защиты интересов РФ»). В этом же производстве изучались ее слова в эфире телеканала Дождь*, в которых также не нашли никакой «негативной оценки» действий ВС РФ, сообщила Пирогова Тайге.инфо.

Экспертизу проводило федеральное учреждение «Судебно-экспертный центр СК РФ», говорится в документах, копии которых имеются в распоряжении редакции. Напомним, что Пирогову преследуют за уже удаленный твит к публикации Медиазоны* о похоронах добровольцев, заключивших краткосрочные контракты с Минобороны и погибших в Украине. В ее комментарии эксперты не нашли ничего, что подходило бы под заданные следствие критерии поиска.

Более того, эксперт изучил и сам материал Медиазоны*, чтобы принять решение по твиту Пироговой в совокупности с публикацией. Установлено, что высказывание депутата было ее негативным оценочным суждением к похоронам и их участникам.

Майор Г. М. Коваленко из первого отдела по расследованию особо важных дел СК РФ по Новосибирской области также просил эксперта изучить сюжет про Пирогову на Дожде*, в котором она дает интервью уже в Грузии, но и там ничего противозаконного не нашлось.

«У следствия возникают сомнения в обоснованности заключения экспертов, — сказано в постановлении следователя по особо важным делам первого отдела СК РФ по Новосибирской области Екатерины Шмаковой. — Назначить повторную экспертизу, которую поручить ЭКЦ ГУ МВД России по Новосибирской области».

То есть вместо профильного учреждения Следственного комитета, который как бы и расследует дело, поиском «фейка» займется учреждение при полиции.

Хельгу Пирогову задержали в ночь на 22 июля 2022 года после благотворительного аукциона, на котором собирали деньги на оплату решения суда по акциям протеста 2021 года. На нее составили протокол о «дискредитации» ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП) за твит о погибших военных от 15 июля, который был удален (а твиттер, при этом, официально заблокирован в РФ).

Но на следующий день глава СК Р Ф Александр Бастрыкин лично захотел завести уголовное дело и поручил это новосибирскому управлению ведомства. Производство начали по ч. 1 ст. 207.3 УК («распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ в целях защиты интересов РФ»). Депутат уехала из России.

Как выяснилось, донос на Пирогову написали несколько депутатов заксобрания Новосибирской области из ЛДПР и горсовета Новосибирска (в том числе из фракции «Единая Россия»). Некоторых из них связывают со строительной группой компаний «Расцветай» и депутатом Госдумы Дмитрием Савельевым («ЕР»).