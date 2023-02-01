Рекордное за последние годы число новых случаев рака подтверждено в Приангарье

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Более 12 тыс. случаев онкологических заболеваний зарегистрировано в Иркутской области за год. Это самый большой показатель за последние годы.

«Более 12 тысяч случаев новых злокачественных образований выявлено в 2022 году в Иркутской области, — сообщила заместитель главврача Иркутского областного онкодиспансера Светлана Сидорова (цитата по государственной газете „Областная“). — Это больше, чем в 2020—2021 годах, поскольку в связи с пандемией пациенты не обращались в учреждения. Показатель доэпидемического периода 2019 года превышен. Ежегодный прирост злокачественных новообразований идет постоянно».

Кроме того, показатель превышает и официальные данные 2017 и 2018 годов, когда находили примерно по 11 тыс. случаев.



По данным Ассоциации онкологов России, Иркутская область в 2021 году была одним из лидеров по удельному весу опухолей с наличие отдаленных метастазов, то есть четвертой стадии. Таких в регионе было 27,7% от всех выявленных. Хуже ситуация была только в Брянской области — 28,6%. Также в числе «лидеров» оказалась Тува (27,3%).

Чаще всего в регионе, по словам Сидоровой, встречается рак кожи. На втором месте — злокачественные образования бронхов и легкого, на третьем — рак молочной железы.

