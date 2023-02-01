Новосибирская прокуратура обжаловала решение о компенсации экс-губернатору Юрченко за незаконное уголовное преследование

© Анастасия Кораблёва. Василий Юрченко

Прокуратура обжаловала решение о возмещении бывшему губернатору Новосибирской области Василию Юрченко имущественного вреда, причиненного в результате уголовного преследования. Ранее суд постановил взыскать в его пользу более 7 млн рублей.

«Прокуратура Железнодорожного района Новосибирска не согласилась с решением суда, 01.02.2023 внесла апелляционное представление об отмене постановления районного суда», — говорится в сообщении ведомства.



20 января Железнодорожный суд Новосибирска частично удовлетворил заявление бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко о возмещении имущественного вреда. С государства в лице Минфина РФ за счет казны взыскано 7,061 млн рублей в качестве возмещения вреда, причиненного уголовным преследованием — взысканы расходы на оказание юридической помощи, а также расходы, связанные с рассмотрением вопроса о реабилитации (с учетом индекса потребительских цен с февраля 2020 по декабрь 2022).

Юрченко добивался компенсации по делу о превышении полномочий при переводе военного полигона в Ордынском районе в земли сельхозназначения. Его возбудили в 2014 году, производство было прекращено в феврале 2017 года.

Экс-губернатор неоднократно выигрывал иски о возмещении имущественного вреда по делу, но решения пересматривались по инициативе сторон.

Василий Юрченко занимал пост губернатора с сентября 2010 года по март 2014-го, когда был отрешен от должности президентом «в связи с утратой доверия».