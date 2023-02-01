Коммунальщики похитили более 40 млн субсидии на махинациях с закупками угля в Иркутской области

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Коммунальщики похитили более 40 млн субсидии на махинациях с закупками угля в Иркутской области
01 Фев 2023, 09:41

В Иркутской области по делу о мошенничестве задержано руководство одной из теплоснабжающих организаций. Махинации связаны с получением субсидии на закупку угля в поселок Мама. Ущерб превысил 40 млн рублей. Кроме того, фигурантам вменяется незаконное возмещение НДС на десятки миллионов.

В Иркутской области предъявлено обвинение руководителям и бухгалтеру теплоснабжающей организации, которые в зависимости от роли обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (4 эпизода), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (2 эпизода), сообщает СК. Уголовное дело возбуждено по материалам налоговой службы и УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области.

«В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлено, что двое руководителей одной из теплоэнергетических компаний заключили договоры о поставке угля в поселок Мама. По условиям договора уголь поставлялся на север по цене около 8,5 тысяч рублей за тонну, однако фактически услуги оказывала другая фирма и по меньшей цене — за 6,5 тысяч рублей за тонну угля, — рассказали в ГУ МВД региона. — Оперативники экономической безопасности, проверив деятельность фирмы-поставщика установили, что она является собственной аффилированной организацией и создана с целью увеличения затрат при утверждении тарифов, связанных с оказанием услуг отопления и горячего водоснабжения населению».

Подставную фирму использовали для получения субсидий на выпадающие доходы, в результате ущерб бюджету Иркутской области превысил 42 млн рублей. Помимо этого, подозреваемые совершили хищение 37 млн рублей из бюджета РФ в виде незаконного возмещения НДС, а также покушение на незаконное возмещение еще 11 млн рублей.

Двум обвиняемым судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.


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