Новую гостиницу в центре Новосибирска обнесли частоколом и распродают по «номерам»

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Здание, строившееся на Красном проспекте в центре Новосибирска как гостиничный комплекс, обнесли частоколом. При этом объект распродают по «резиденциям». Застройщиком участка была структура ГК «БЭЛ Девелопмент», которую ранее связывали с бизнесом Олега Дерипаски.

Забор появился вокруг клубного комплекса «Маяковский», который был достроен осенью 2022 года на пересечении улиц Чаплыгина и Красного проспекта в центре Новосибирска.



«Маяковский» начинал строиться как гостиница, в разрешении о вводе в эксплуатацию, выданном в сентябре 2022 года мэрией, также указано, что это гостиничный комплекс с подземной автостоянкой.

Объект, судя по документу, расположен на двух участках. В здании 16 этажей, включая 2 подземных. Назначение комплекса — нежилое, в нем — 114 номеров.

Как минимум, с осени 2022 года он распродается по «номерам», которые на сайте проекта называются то «клубные резиденции», то апартаменты: «114 безупречно спроектированных резиденций. Окна в пол в сочетании с высокими потолками наполняют пространства светом и дарят невероятное ощущение простора».

На портале n1. ru размещено 16 объявлений о продаже недвижимости в этом здании. Так, четырехкомнатный объект площадью более 90 кв. метров на 11 этаже выставлен почти за 26 млн рублей. Еще один уже площадью более 160 кв. метров продается за сумму свыше 63 млн рублей. 45 «квадратов» можно купить за 11,6 млн рублей.

Застройщик комплекса — ООО «СЗ Тактика», входящее в ГК «БЭЛ Девелопмент», указано на сайте группы.

«Маяковский» построен за двухэтажным зданием старейшей аптеки города, фото maiakovskii.ru

«БЭЛ Девелопмент» раньше связывали с бизнесом олигарха Олега Дерипаски, компания через несколько юрлиц принадлежала Павлу Езубову. Сейчас цепочка владельцев останавливается на АО «Тензор» (держатель реестра акционеров — «Межрегиональный регистраторский центр»), учредителем, а по данным на сентябрь 2020 года и владельцем которого был Павел Езубов.

Павла Езубова «Коммерсантъ» называл сыном депутата Госдумы от Краснодарского края Алексея Езубова (V, VI, VII и VIII созывов), а также двоюродным братом и давним партнером миллиардера Олега Дерипаски.

Фирма «Тактика» в первую очередь известна в Новосибирске в связи с уголовным делом экс-губернатора Василия Юрченко. СК вменил ему превышение полномочий при продаже имущественного комплекса на улице Чаплыгина, 54, где и будет построен отель. Юрченко дали три года условно. Сделка купли-продажи оспорена не была.