Похолодание до -30 ожидается в Новосибирской области
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Столбик термометра может опуститься ниже -30 в ночь на 2 февраля в Новосибирской области. Холодная погода ожидается в регионе в ближайшие дни.
По сообщению Западно-Сибирского гидрометцентра, ночью 2 февраля в Новосибирской области ожидается -20…-25, местами до -31. Днем будет -11…-16, местами до -21.
В пятницу 3 февраля синоптики прогнозируют -19…-24, местами до -29 ночью, днем — до -10…-15, местами до -20. В субботу 4 февраля будет аналогичная погода.
Во все дни не ожидается осадков, 2 февраля местами возможны туманы, ветер будет 2−7 м/с.
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