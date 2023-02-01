Похолодание до -30 ожидается в Новосибирской области

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Похолодание до -30 ожидается в Новосибирской области
01 Фев 2023, 14:29

Столбик термометра может опуститься ниже -30 в ночь на 2 февраля в Новосибирской области. Холодная погода ожидается в регионе в ближайшие дни.

По сообщению Западно-Сибирского гидрометцентра, ночью 2 февраля в Новосибирской области ожидается -20…-25, местами до -31. Днем будет -11…-16, местами до -21.

В пятницу 3 февраля синоптики прогнозируют -19…-24, местами до -29 ночью, днем — до -10…-15, местами до -20. В субботу 4 февраля будет аналогичная погода.

Во все дни не ожидается осадков, 2 февраля местами возможны туманы, ветер будет 2−7 м/с.


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