Режим черного неба объявлен в 12 сибирских городах

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Режим черного неба объявлен в 12 сибирских городах
02 Фев 2023, 05:15

Метеоусловия, способствующие накоплению вредных примесей в воздухе, ожидаются в городах Красноярского и Алтайского краев, Кузбасса, Хакасии и Новосибирске.

Синоптики предупредили жителей сибирских регионах об опасности загрязнения воздуха.

Метеоусловия, не способствующие рассеиванию вредных примесей в атмосфере, ожидаются до 18:00 3 февраля в кузбасских Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске.

Аналогичное предупреждение распространено Западно-Сибирским гидрометцентром и на Новосибирск.

В Алтайском крае в Барнауле и Бийске объявление действует до 16:00 2 февраля.

Среднесибирское УГМС предупредило о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности в Красноярске, Ачинске, Назарове, Минусинске, Абакане, Черногорске. Они продлятся до 19:00 3 февраля.

UPD (11:00) Роспотребнадзор отчитался о результатах мониторинга атмосферного воздуха в период НМУ в Красноярске 1 февраля.

Зафиксировано превышение гигиенических нормативов максимальных разовых концентраций по содержанию взвешенных частиц PM2.5 – от 2,1 до 3,5 раз, взвешенных частиц РМ10 – от 1,2 до 1,9 раз.

Взвешенные частицы (РМ, цифра рядом указывает на размер – 2.5, 10 мкм) — широко распространенный загрязнитель воздуха, включающий смесь твердых и жидких частиц, находящихся во взвешенном состоянии. Источниками могут быть промышленность (энергетика, производство, добыча полезных ископаемых), работа транспорта, разрушение дорожного покрытия и так далее. Мельчайшая пыль PM 2.5 попадает в легкие и оказывает негативное воздействие на организм.



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