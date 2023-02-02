Уголовное дело завели после гибели детей при пожаре под Иркутском

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Двое детей погибли при пожаре в Иркутском районе Приангарья. Следственный комитет возбудил дело.

Частный дом загорелся в поселке Грановщина Иркутской области рано утром 2 февраля. На месте нашли тела 10-летнего и 13-летнего мальчиков, сообщили в СК РФ по региону.

«Предварительно установлено, что возгорание в частном доме произошло в пятом часу утра. Дети находились дома одни», — рассказали в ведомстве.

Дело завели по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум лицам).