Уголовное дело завели после гибели детей при пожаре под Иркутском

© СК РФ по Иркутской области
Уголовное дело завели после гибели детей при пожаре под Иркутском
02 Фев 2023, 07:45

Двое детей погибли при пожаре в Иркутском районе Приангарья. Следственный комитет возбудил дело.

Частный дом загорелся в поселке Грановщина Иркутской области рано утром 2 февраля. На месте нашли тела 10-летнего и 13-летнего мальчиков, сообщили в СК РФ по региону.

«Предварительно установлено, что возгорание в частном доме произошло в пятом часу утра. Дети находились дома одни», — рассказали в ведомстве.

Дело завели по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум лицам).


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