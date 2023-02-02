Иркутские чиновники растратили почти 200 млн рублей на невыполненный ремонт дорог

Иркутские чиновники растратили почти 200 млн рублей на невыполненный ремонт дорог
02 Фев 2023, 14:22

Сотрудники дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области подозреваются в превышении полномочий. Они позволили оплатить работы по ремонту дорог на сумму свыше 190 млн рублей. Однако госконтракты так и не были исполнены.

Как сообщает СК по Иркутской области, в 2016—2020 годах дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области заключила государственные контракты на проведение работ по ремонту автомобильных дорог «Хужир-Харанцы», «Баяндай-Еланцы-Хужир» общей протяженностью 40 км., а также причальных сооружений паромной переправы Сахюрта — Ольхон.

«В настоящее время капитальный ремонт дороги проведен лишь на отрезке 600 метров. Государственные контракты до настоящего времени не исполнены, поскольку в проектно-сметной документации имеются существенные недостатки, которые препятствуют исполнению контрактов, — рассказали в СК. — Должностные лица дирекции были осведомлены об этом, однако поспособствовали тому, чтобы подрядчикам были оплачены работы на сумму более 190 млн рублей».

Обыски прошли в коммерческих организациях, исполняющих госконтракты, а также в ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области». Изъята документация, интересующая следствие. Ведутся допросы.


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