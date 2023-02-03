Новосибирский бизнесмен Ким покупает российскую «дочку» Volkswagen

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Новосибирский бизнесмен Ким покупает российскую «дочку» Volkswagen
03 Фев 2023, 07:28

Новосибирская компания решила купить российскую «дочку» автомобильного концерна Volkswagen. Структура связана с известным банкиром и девелопером Игорем Кимом.

Новосибирское АО «ЦК» подало ходатайство в ФАС о приобретении 100% в московском ООО «Фольксваген Финансовые Услуги РУС». Эта компания полностью принадлежит немецкому концерну Volkswagen, она оказывает услуги кредитования, лизинга и страхования для покупателей.

Выручка ООО «Фольксваген Финансовые Услуги РУС» в 2021 году, по данным сервиса «Контур.Фокус», составила 1,9 млрд рублей. Чистая прибыль — 778 млн.

АО «ЦК» находится под управлением ООО «ДНК», которое полностью принадлежит Игорю Киму. В портфеле «ЦК» уже есть компания «Автоэкспресс», торгующая машинами (выручка около 7 млрд). Также «ЦК» и Экспобанку Игоря Кима подконтрольны микрофинансовая организация «Кэшдрайв» и коллекторское агентство «Форвадр». Структурам Кима принадлежит и группа «Астон», занимающаяся инвестициями в недвижимость.

Бизнесмен Игорь Ким — выпускник экономического факультета Новосибирского государственного университета, он окончил вуз в 1990 году. Крупный российский предприниматель и банкир, является основным владельцем Экспобанка и других финансовых организаций. До 2016 года он также был акционером КБ «Восточный Экспресс».

Ким пришел в банковский бизнес в середине 1990-х. Он скупал небольшие региональные банки и присоединял их к своему Сибакадембанку (позже — Урса банк). В конце 2008-го Ким и владелец МДМ-банка Сергей Попов решили объединить банки, что стало одним из крупнейших слияний на российском банковском рынке. В июле 2010 года Ким покинул пост предправления объединенного банка, в 2011-м ушел из совета директоров.

Игорь Ким занимался и строительным бизнесом. В 2000-х Дмитрий Лыков уступил ему контрольный пакет СП ОАО «Сибакадемстрой». В 2009-м SM. group и тюменский девелопер Алексей Круковский выкупили актив у Кима. Кроме того, в конце 2018 года стало известно об интересе одной из компаний Кима к строительству больницы в районе улицы Богдана Хмельницкого в Новосибирске.

В 2022 году Ким выкупил российский бизнес мирового финансового конгломерата HSBC Holdings, который входит в десятку крупнейших банков мира. Ким и Экспобанк не попали под мировые санкции на фоне «спецоперации» в Украине.


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