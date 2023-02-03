Уголовное дело завели из-за невыдачи зарплат в футбольном клубе «Томь»

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Уголовное дело возбуждено по факту невыплаты зарплаты в футбольном клубе «Томь». Местный губернатор-единоросс Владимир Мазур обещал помочь команде, но исключил ее финансирование из бюджета.

«По результатам доследственной проверки, проведенной по факту невыплаты заработной платы сотрудникам ООО «ФК «Томь», возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы)», — сообщили в СК РФ по Томской области 3 февраля.



Следователи установили, что в мае-августе 2022 года клуб задолжал по зарплатам около 27,5 млн рублей. Ведомство утверждает, что деньги не выплачивало «лицо, фактически выполнявшее организационно-распорядительные функции в ООО «ФК «Томь»».

При этом клуб принадлежит администрации Томской области во главе с Владимиром Мазуром («Единая Россия»). В Томске зарегистрировано два ООО «ФК „Томь“» с разными ИНН, одно из них до сих пор возглавляет Татьяна Смирнова, она же до конца января 2023 года была гендиректором второго юрлица.

ФК «Томь» по итогам прошлого сезона занял 14 место в первенстве ФНЛ (сейчас это — Первая лига), сохранив там прописку. Но клубу отказали в получении лицензии для участия турнире, а в конце мая на тот момент врио губернатора Томской области Владимир Мазур исключил финансирование команды из бюджета региона, но пообещал помочь с поиском спонсоров. В июне «Томь» не прошла лицензирование и в ФНЛ-2 якобы из-за нарушения сроков подачи документов.

После этого Мазур уверял, что намерен избежать банкротства «Томи».

«В письме в Российский футбольный союз новый губернатор пообещал, что будет поддерживать „Томь“. Однако в РФС сочли, что таких гарантий мало, так как не указаны конкретные источники финансирования. <…> Дальнейшие попытки переубедить РФС также не увенчались успехом», — говорилось в заявлении клуба в июле 2022 года.

Но долги клуба по зарплатам, по данным УФССП на середину августа, составляли 31 млн рублей. «Томь» раньше финансировали «Газпром» и «Газпром нефть». Сейчас идет процесс исключения команды из Российского футбольного союза, на балансе клуба остаются стадионы «Труд» и «Темп», а также тренировочная база в Калтае.