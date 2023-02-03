Красноярские подростки заставляли школьника откусить голову голубю и избивали его

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Уголовное дело возбуждено после издевательств над подростком в красноярской Дудинке. Над мальчиком долго и жестоко измывались сверстники.

«В конце января-февраля и августе 2022 года подростки 12, 14 и 15 лет, находясь в помещении подъезда дома по улице Дудинская города Дудинка совершали противоправные действия унизительного характера в отношении 12-летнего приятеля. Один из подростков, задавая мальчику вопросы на которые он не мог ответить, нанес ему несколько ударов кулаком по лицу. Все происходящее подростки снимали на видеокамеру мобильного телефона», — сообщили в СК РФ по Красноярскому краю



На видео, которые опубликованы в местных сообществах в соцсетях и в СМИ, запечатлено, как мальчика жестоко избивают. Также заявлялось, что ему плевали в рот и заставляли отрывать голубю голову.

Некоторые из тех, кто подозревается в издевательствах, состояли на профилактическом учете, а их законные представители привлекались к уголовной и административной ответственности. Их семьи числились неблагополучными и должны были быть на контроле полиции.



Пока уголовное дело возбужденоп о факту халатности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Дудинки (ч. 1 ст. 293 УК). Об уголовном деле в отношении несовершеннолетних не сообщается.