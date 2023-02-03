Сибирские военные получили условный срок и штраф за аварии с тяжкими последствиями

03 Фев 2023, 09:26

Сибирские суды вынесли два приговора военнослужащим по делам о дорожных авариях, которые привели к тяжким последствиям. Один мужчина получил штраф, второй — условный срок за пьяное ДТП.

Борзинский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело ефрейтора Максима Третьякова. Его обвиняли по пункту «а» ч. 2 ст. 264 УК (нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее тяжкий вред здоровью).

«Военнослужащий в июле 2022 года в районе федеральной автодороги [Забайкальского] края, находясь в состоянии опьянения, управляя автомобилем, выехал на полосу проезжей части, предназначенную для встречного движения, после чего допустил съезд в кювет и последующее опрокидывание транспортного средства, — рассказали в пресс-службе суда. -
В результате ДТП двум пассажирам автомобиля были причинены повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью».

Мужчина признал себя виновным. Суд приговорил его к 3,5 годам условно.

Кроме того, Иркутский гарнизонный военный суд признал сержанта Андрея Сидоренко виновным по ч. 1 ст. 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред).

«Военнослужащий, управляя автомобилем, при повороте налево выехал на встречную полосу и допустил столкновение с мотоциклом, двигавшимся во встречном направлении прямо. В результате ДТП пассажиру мотоцикла причинен тяжкий вред здоровью», — уточнили в пресс-службе военных судов Сибири.

Суд оштрафовал Сидоренко на 40 тыс. рублей.


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