«Дышать тяжело»: концентрация вредных веществ в воздухе Красноярска превышена до 5,5 раз

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Повышенный уровень загрязнения воздуха продолжает фиксироваться в Красноярске. Читательница Тайги.инфо передает, что тяжело дышать.

Жительница Красноярска утром 3 февраля прислала Тайге.инфо «дымное» фото. Ей «тяжело дышать» таким воздухом, отметила она.



Ранее в городе был объявлен режим НМУ. По данным Роспотребнадзора на 3 февраля, в Красноярске зарегистрировано превышение гигиенических нормативов максимальных разовых концентраций по содержанию взвешенных частиц PM2.5 — от 3,2 до 5,5 раз, взвешенных частиц РМ10 — от 1,7 до 3 раз.

В других городах края также фиксируется превышение нормативов: в Минусинске — взвешенных веществ — в 1,8 раз, в городе Назарово — по взвешенным частицам РМ10 — в 1,4 раза, взвешенным частицам РМ2.5 — в 2,3 раза, по оксиду углерода — в 1,2 раза, в Ачинске — по взвешенным частицам РМ2,5 — в 2,6 раз, взвешенным частицам РМ10 — в 1,6 раз, по оксиду углерода — в 1,3 раза.